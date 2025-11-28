Речь о "Журнале уведомлений" – эта функция не только сохраняет историю, но и помогает контролировать цифровую гигиену и выявлять навязчивые программы, рассказывает 24 Канал.

Как проверить историю уведомлений и где ее найти?

"Журнал уведомлений" – это своеобразный архив вашей шторки уведомлений от приложений. Система ведет журнал последних активностей, поэтому даже если вы нажали кнопку "Очистить все" или случайно убрали важное сообщение, его можно найти в специальном меню. Это особенно полезно, когда вы не успели заметить, какое именно приложение прислало уведомление, или не прочитали деталей, рассказывает MakeUseOf.

Это меню является интерактивным архивом, а не просто статическим списком. В верхней части отображаются недавно закрытые уведомления. Нажав на них, можно сразу перейти в соответствующее приложение. Это одна из тех функций, которой часто не хватает пользователям iOS.

Журнал уведомлений содержит перечень программ с указанием количества сообщений, отправленных каждой из них за последние 24 часа, как указано на портале Android Help. Развернув пункт, можно просмотреть детали.

Однако следует учитывать нюанс: старые записи внизу списка уже не являются интерактивными ссылками на контент – нажатие на них откроет только настройки уведомлений конкретного приложения.

Как активировать "Журнал уведомлений" на смартфоне?

Для активации функции нужно зайти в "Настройки", выбрать раздел "Оповещения", перейти в "Дополнительные настройки" и найти пункт "Журнал уведомлений". Там достаточно переключить тумблер в рабочее положение.



Включаем "Журнал уведомлений" / Скриншоты 24 Канала

Важно помнить, что система начнет запись только с момента включения – восстановить сообщения, поступившие до этого, невозможно. Также, если выключить эту функцию, весь накопленный журнал мгновенно удаляется без возможности восстановления.

Как найти историю уведомлений на Samsung?

Владельцы смартфонов Samsung имеют доступ к еще более мощной версии этого инструмента благодаря модулю NotiStar из набора Good Lock. В отличие от стандартного Android-журнала, который ограничен 24 часами, NotiStar позволяет сохранять историю за 7 дней, месяц или даже год.

Пользователь может настроить фильтры, чтобы сохранять данные только от выбранных программ, искать сообщения по ключевым словам и добавить виджет прямо на экран блокировки для быстрого доступа.

Кроме восстановления утраченной информации, история уведомлений помогает бороться с информационным шумом. Просматривая статистику за сутки, легко обнаружить "спамеров" – приложения, присылающие чрезмерное количество ненужных уведомлений, например новости о незначительных обновлениях или напоминания от игр. Определив источники отвлечения, их можно легко заглушить или заблокировать через настройки.