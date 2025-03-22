Навіть звичайний перегляд зображень природи має дивовижний вплив на наш мозок

У рамках нещодавнього дослідження вчені провели сканування голови кількох людей, які в цей час отримували електричні розряди. Результати показують, що простий погляд на природу, навіть якщо це звичайні цифрові зображення, має вельми цікавий вплив на наш мозок.

Нам усім потрібно більше природи

Понад 40 років тому новаторське дослідження показало, що госпіталізовані пацієнти потребували менше знеболювальних і швидше одужували, коли дивилися з вікна на зелені насадження, а не на цегляну стіну. До цього часу причини такого ефекту були незрозумілі. Проблема в тому, що і природа, і біль можуть бути суб'єктивними. Нейробіолог з Віденського університету Максиміліан Штайнінгер має відповідь на загадку, повідомляє 24 Канал з посиланням на Nature Communications.

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У дослідженні взяли участь 49 добровольців, яким проводили функціональну магнітно-резонансну томографію. Оскільки люди люблять природу, вчені хотіли дізнатися, чи не є цей ефект звичайним плацебо.

Піддослідні дивилися на різні зображення, отримуючи серію електричних розрядів на тильній стороні лівої руки. Деякі з них були більш болючими, ніж інші.

Перша сцена зображувала озеро, оточене деревами, що хитаються під вітром, а на задньому плані лунали звуки шелесту листя та співу птахів.

У другій сцені, яка була чимось середнім, додали деякі міські елементи, такі як будівлі, лавки та алеї, а на фоні вже звучав міський шум.

Третя сцена зображувала робочий офіс із сірими меблями та людською метушнею.

І тут на вчених чекав величезний сюрприз: мало того, що учасники повідомили, що відчувають менше болю, коли дивляться на природні ландшафти, сканування фМРТ показало, що в їхньому мозку відбулися помітні зміни.

Наше дослідження – перше, яке надає докази на основі сканування мозку, що це не просто ефект плацебо,

– зазначає Штайнінгер у своїй заяві.

Сцени природи дійсно спровокували зниження активності в частині мозку, що відповідає за сприйняття болю, яка називається ноцицепція. Однак інші ділянки, пов'язані з регулюванням болю, не зазнали значного впливу.

Дослідники вважають, що це може бути пов'язано з тим, що природне середовище привертає увагу людей, відволікаючи їх від відчуття болю. У психології це відомо як "теорія відновлення уваги". Той факт, що цей знеболюючий ефект може бути досягнутий за допомогою віртуальної природи, яку легко запустити й підтримувати, має важливе практичне значення. Це також "відкриває нові шляхи для досліджень, щоб краще зрозуміти, як природа впливає на наш розум.