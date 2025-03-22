Нам усім потрібно більше природи

Понад 40 років тому новаторське дослідження показало, що госпіталізовані пацієнти потребували менше знеболювальних і швидше одужували, коли дивилися з вікна на зелені насадження, а не на цегляну стіну. До цього часу причини такого ефекту були незрозумілі. Проблема в тому, що і природа, і біль можуть бути суб'єктивними. Нейробіолог з Віденського університету Максиміліан Штайнінгер має відповідь на загадку, повідомляє 24 Канал з посиланням на Nature Communications.

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У дослідженні взяли участь 49 добровольців, яким проводили функціональну магнітно-резонансну томографію. Оскільки люди люблять природу, вчені хотіли дізнатися, чи не є цей ефект звичайним плацебо.

Піддослідні дивилися на різні зображення, отримуючи серію електричних розрядів на тильній стороні лівої руки. Деякі з них були більш болючими, ніж інші.

Перша сцена зображувала озеро, оточене деревами, що хитаються під вітром, а на задньому плані лунали звуки шелесту листя та співу птахів.

У другій сцені, яка була чимось середнім, додали деякі міські елементи, такі як будівлі, лавки та алеї, а на фоні вже звучав міський шум.

Третя сцена зображувала робочий офіс із сірими меблями та людською метушнею.

І тут на вчених чекав величезний сюрприз: мало того, що учасники повідомили, що відчувають менше болю, коли дивляться на природні ландшафти, сканування фМРТ показало, що в їхньому мозку відбулися помітні зміни.

Наше дослідження – перше, яке надає докази на основі сканування мозку, що це не просто ефект плацебо,

– зазначає Штайнінгер у своїй заяві.

Сцени природи дійсно спровокували зниження активності в частині мозку, що відповідає за сприйняття болю, яка називається ноцицепція. Однак інші ділянки, пов'язані з регулюванням болю, не зазнали значного впливу.

Дослідники вважають, що це може бути пов'язано з тим, що природне середовище привертає увагу людей, відволікаючи їх від відчуття болю. У психології це відомо як "теорія відновлення уваги". Той факт, що цей знеболюючий ефект може бути досягнутий за допомогою віртуальної природи, яку легко запустити й підтримувати, має важливе практичне значення. Це також "відкриває нові шляхи для досліджень, щоб краще зрозуміти, як природа впливає на наш розум.