Даже обычный просмотр изображений природы имеет удивительное влияние на наш мозг

В рамках недавнего исследования ученые провели сканирование головы нескольких людей, которые в это время получали электрические разряды. Результаты показывают, что простой взгляд на природу, даже если это обычные цифровые изображения, имеет весьма интересное влияние на наш мозг.

Нам всем нужно больше природы

Более 40 лет назад новаторское исследование показало, что госпитализированные пациенты нуждались меньше обезболивающих и быстрее выздоравливали, когда смотрели из окна на зеленые насаждения, а не на кирпичную стену. До этого времени причины такого эффекта были непонятны. Проблема в том, что и природа, и боль могут быть субъективными. Нейробиолог из Венского университета Максимилиан Штайнингер имеет ответ на загадку, сообщает 24 Канал со ссылкой на Nature Communications.

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В исследовании приняли участие 49 добровольцев, которым проводили функциональную магнитно-резонансную томографию. Поскольку люди любят природу, ученые хотели узнать, не является ли этот эффект обычным плацебо.

Испытуемые смотрели на различные изображения, получая серию электрических разрядов на тыльной стороне левой руки. Некоторые из них были более болезненными, чем другие.

Первая сцена изображала озеро, окруженное деревьями, качающимися под ветром, а на заднем плане раздавались звуки шелеста листьев и пения птиц.

Во второй сцене, которая была чем-то средним, добавили некоторые городские элементы, такие как здания, скамейки и аллеи, а на фоне уже звучал городской шум.

Третья сцена изображала рабочий офис с серой мебелью и человеческой суетой.

И здесь ученых ждал огромный сюрприз: мало того, что участники сообщили, что чувствуют меньше боли, когда смотрят на природные ландшафты, сканирование фМРТ показало, что в их мозге произошли заметные изменения.

Наше исследование – первое, которое предоставляет доказательства на основе сканирования мозга, что это не просто эффект плацебо,

– отмечает Штайнингер в своем заявлении.

Сцены природы действительно спровоцировали снижение активности в части мозга, отвечающей за восприятие боли, которая называется ноцицепция. Однако другие участки, связанные с регулированием боли, не испытали значительного влияния.

Исследователи считают, что это может быть связано с тем, что природная среда привлекает внимание людей, отвлекая их от ощущения боли. В психологии это известно как "теория восстановления внимания". Тот факт, что этот обезболивающий эффект может быть достигнут с помощью виртуальной природы, которую легко запустить и поддерживать, имеет важное практическое значение. Это также "открывает новые пути для исследований, чтобы лучше понять, как природа влияет на наш разум.