Детали

Исследователи из Гейдельбергского университета и Кельнского университета в Германии использовали магнитно-резонансную томографию (МРТ) и психологические тесты до и после телефонной "диеты", чтобы определить, какое влияние она имела на нейронные паттерны и активность. Они обнаружили связь между изменениями активации мозга с течением времени и нейромедиаторными системами, связанными с зависимостью, сообщает 24 Канал со ссылкой на Computers in Human Behavior.

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Во время сканирования, которое проводилось после 72-часового периода без телефона, участникам показывали различные изображения, включая фотографии включенных и выключенных смартфонов, а также более "нейтральные" изображения, показывающие такие предметы, как лодки и цветы.

Во время использования изображений телефонов наблюдались изменения в участках мозга, связанных с обработкой вознаграждения и влечением к нему, которые определенным образом похожи на сигналы мозга, связанные с наркотической зависимостью, что свидетельствует о том, что наши телефоны могут вызывать зависимость, подобную никотину или алкоголю.

То, что изменения, которые наблюдались в мозге, были связаны с дофаминовой и серотониновой системами, подтверждает эту идею телефонной зависимости. Эти два нейромедиатора связаны со многими функциями мозга, в том числе с навязчивым поведением и контролем настроения.

Однако, согласно психологическим тестам, несмотря на ограниченный доступ к устройствам, не было обнаружено никаких значимых изменений в настроении участников или каких-либо ощущений влечения к смартфону. Некоторые добровольцы сообщали об улучшении настроения, но это не имело значимого влияния на результаты тестов.

Исследование не углублялось в детали того, почему поведение смартфона вызвало изменения мозговой активности, но, вероятно, существует несколько факторов, которые влияют на это. Вполне возможно, что не все виды деятельности, связанные с телефоном, вызывают такую же зависимость, как другие.

Наши данные не разделяют тягу к использованию смартфонов и тягу к социальному взаимодействию, которые на сегодня являются двумя тесно переплетенными процессами,

– пишут исследователи.

Ученые все еще выясняют, как телефоны меняют нашу жизнь и наш мозг, делая это с момента их появления, но теперь мы знаем немного больше о некоторых тонких симптомах зависимости, которые возникают, когда мы не берем в руки мобильные телефоны каждые несколько минут.