Тисячі загадкових ям, що з'явились у горах Перу, нарешті мають пояснення

У перуанських Андах розташований один із найзагадковіших об'єктів давнини – довга смуга, що складається з понад 5200 ям, виритих сотні років тому. Десятиліттями вчені не могли зрозуміти їхнє призначення, але нове дослідження проливає світло на цю таємницю, пропонуючи пояснення, яке пов'язує дві великі цивілізації.

Для чого давні люди вирили ці ями?

Монументальна споруда Монте-Сьєрпе, що перекладається як "Зміїна гора", спантеличує дослідників з 1930-х років. Вона являє собою смугу завдовжки 1,5 кілометра, що складається з приблизно 5200 отворів. Кожен отвір має від 1 до 2 метрів у діаметрі та до 1 метра в глибину. Раніше висувалися різноманітні гіпотези щодо їхнього призначення: від оборонних споруд і сховищ до систем для збору води з туману чи навіть садівництва. Однак жодна з них не мала достатніх доказів, пише 24 Канал з посиланням на ScienceAlert.

Нещодавнє дослідження, опубліковане 10 листопада в журналі Antiquity, пропонує новий погляд на цю проблему. Команда археологів під керівництвом Джейкоба Бонгерса з Сіднейського університету провела масштабну роботу, використовуючи дрони для картографування місцевості й аналізуючи зразки ґрунту з отворів. Радіовуглецеве датування деревного вугілля з однієї з ям показало, що воно було залишене там між 1320 і 1405 роками. Це вказує на те, що отвори були створені ще до приходу інків у цей регіон, імовірно, представниками цивілізації Чинча, яка процвітала тут століттями.

Як виглядає структура з повітря: відео

Ключовим відкриттям став аналіз мікроботанічних залишків у ґрунті:

Вчені виявили пилок і крохмаль кукурудзи, кіноа, злакових культур і гарбуза.

Також були знайдені залишки очерету й верби – рослин, які використовувалися для плетіння кошиків.

Це наштовхнуло дослідників на думку, що в отворах колись зберігали харчові продукти, які транспортували в кошиках. Археологи припускають, що спочатку Монте-Сьєрпе функціонував як великий ринок або місце для бартерного обміну. Через цю місцевість проходили торгові шляхи, якими користувалися каравани з ламами та морські торговці. Населення королівства Чинча сягало 100 тисяч осіб, тож такі масштаби могли бути виправданими.

Це дуже цікаво. Можливо, це був ринок доінкської епохи, щось на кшталт блошиного ринку. Ми знаємо, що доіспанське населення тут становило близько 100 000 осіб. Можливо, на цьому місці збиралися мобільні торговці (мореплавці та каравани лам), спеціалісти (фермери та рибалки) та інші, щоб обмінятися місцевими товарами, такими як кукурудза та бавовна,

Один із отворів структури / Фото Чарльз Станіш

Від торгівлі до бухгалтерського обліку

Але історія об'єкта на цьому не закінчується. Аерофотознімки показали, що отвори згруповані в блоки, а їхнє розташування напрочуд схоже на структуру "кіпу" – вузликових рахункових пристроїв, які використовували інки для обліку. Коли імперія інків завоювала землі Чинча у XV столітті, вони, ймовірно, перепрофілювали цей об'єкт. Нові володарі могли використовувати отвори як гігантську систему для обліку та збору податків з підкорених народів. Різна кількість ям у блоках могла відповідати обсягу данини з різних поселень.

Таким чином, Монте-Сьєрпе, на думку вчених, був своєрідною "соціальною технологією": спочатку він об'єднував людей для торгівлі, а згодом перетворився на масштабний інструмент бюрократії інків.



Деякі лунки "Зміїної гори" / Фото Чарльз Станіш

Залишається ще багато питань. Наприклад, чому цей пам’ятник можна побачити лише тут, а не по всіх Андах, а також чи була "Зміїна гора" своєрідним "ландшафтним кіпу". Вчені кажуть, що наближаються до розуміння цього. Наступним кроком є ​​другий етап польових досліджень для збору більшої кількості зразків, датування більшої кількості ям та вивчення місцевих кіпу для підтвердження та розвитку знахідок.