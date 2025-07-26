Що приховувала 1700-річна гробниця правителя мая?

Археологи з Г'юстонського університету, подружжя Арлен та Даян Чейз, які присвятили понад 40 років дослідженню стародавнього міста Караколь у Белізі, виявили гробницю його першого правителя. Поховання належить Те К'аб Чааку, засновнику царської династії, який зійшов на трон у 331 році нашої ери. Його династія правила близько 460 років, пише 24 Канал з посиланням на Х'юстонський університет.

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Поховання, датоване приблизно 350 роком нашої ери, було знайдене біля основи святині царської родини. Це перша ідентифікована гробниця правителя, виявлена в Караколі, який на піку свого розвитку в VII столітті нашої ери налічував понад 100 тисяч мешканців.



Археологиня Даян Чейз у нещодавно розкопаній гробниці / Фото Х'юстонський університет

Усередині гробниці, стіни якої були вкриті червоним мінералом циноброю, що вказувало на високий статус померлого, вчені знайшли численні артефакти. Серед них були 11 керамічних посудин, ювелірні прикраси з нефриту, мушлі з Тихого океану та різьблені кістяні трубки.

Особливу цінність становить рідкісна мозаїчна нефритова посмертна маска, знайдена в розбитому стані. Деякі посудини зображували правителя зі списом, бога торгівлі Ек Чуаха та зв'язаних бранців.



Керамічна чаша / Фото Х'юстонський університет

Аналіз скелетних останків показав, що зріст Те К'аб Чаака становив приблизно 170 сантиметрів, і на момент смерті він був у похилому віці, про що свідчить повна відсутність зубів.



Намистини з жадеїту / Фото Х'юстонський університет

Ця знахідка дає уявлення про ранню політичну структуру мая та вказує на можливі регулярні контакти Караколя з далеким містом Теотіуакан, розташованим за понад 1200 кілометрів у центральній Мексиці. Міста явно торгували, а також переймали ритуальні практики одне одного. Вчені підрахували, що подорож між Теотіуаканом і Караколем на автомобілі сьогодні зайняла б понад 23 години. Час пішої подорожі в один бік можна оцінити приблизно в 153 дні.