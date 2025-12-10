Водійка назвала Range Rover "найгіршою машиною в історії": у неї не працює елементарна функція

Власниця позашляховика Range Rover поділилася своїм негативним досвідом використання автомобіля через несправність висувних дверних ручок. Жінка зняла відео для TikTok, запустивши хвилю критики від інших користувачів, які також скаржилися на надійність цього бренду.

Що не так із дверима Range Rover?

Блогерка на ім'я Таміка опублікувала відео, в якому продемонструвала незручність використання свого позашляховика. Коли вона натиснула кнопку на брелоку, щоб відкрити двері водія, натомість висунулася ручка заднього пасажирського сидіння з того ж боку. При спробі відкрити автомобіль через цю ручку нічого не сталося – дверцята залишилися заблокованими, пише 24 Канал.

Через цю несправність Таміка була змушена відправити автомобіль на евакуаторі до дилерського центру Land Rover. Вона назвала цю ситуацію надзвичайно незручною та закликала інших не купувати машини цього бренду, порадивши натомість звернути увагу на Mercedes-Benz.

Коментатори під відео підтримали її розчарування. Багато користувачів зазначили, що проблеми з надійністю Range Rover відомі вже давно. Деякі стверджували, що люди купують ці автомобілі виключно заради престижу, а не через якість. Один із коментаторів написав, що марка перебуває у занепаді вже понад 20 років, маючи привабливий зовнішній вигляд, але низьку якість.

Незалежні рейтингові агенції також не надають високих оцінок бренду. Consumer Reports розмістив Land Rover/Range Rover на 30-му місці серед провідних автовиробників, на 14-му в сегменті люксових марок та на 29-му за показниками дорожніх тестів і довгострокових витрат на обслуговування.

Сторінка Deartamika має кілька 4 000 підписників, але її відео вже зібрало понад 65 000 переглядів та майже 900 коментарів. Вона не єдина власниця Range Rover, яка зіткнулася з технічними проблемами. Раніше видання Motor1 писало про власника моделі 2025 Range Rover Autobiography, чий автомобіль раптово зупиняється під час руху. Інші водії також скаржилися на несправності висувних дверних ручок у різних моделях марки, включаючи 2023 та 2021 року випуску.

На форумі Reddit користувач ще пів року тому демонстрував аналогічну проблему з Range Rover Velar 2021 року – задня ручка висувалася, але передня лишалася нерухомою. До того ж задня ручка не ховалася назад після блокування автомобіля.

Фахівці з обслуговування автомобілів на платформі JustAnswer запропонували кілька можливих причин несправності. Серед них – забруднення механізму, яке можна усунути очищенням або змащенням ділянки навколо ручок. Оскільки ручки керуються електронними моторизованими компонентами, проблема може полягати у несправності актуатора або проводки. У таких випадках може знадобитися професійний ремонт.

Не лише Range Rover

Нагадаємо, нещодавно схожа ситуація трапилася з Tesla. Користувачка TikTok Кеті Бангерт опублікувала відео на початку грудня, коли в США вдарили перші сильні морози. У ролику з іронічною назвою про "зимові переваги" володіння Tesla вона показала, що інтегрована в двері висувна ручка повністю примерзла. Оскільки ця деталь захована врівень з кузовом і виходить назовні лише за запитом, у холодну погоду власниця просто не змогла відкрити двері й потрапити в салон.

Саме відео викликало бурхливу реакцію в TikTok:

Частина коментаторів стала на бік виробника: вони радили Кеті прикласти більше зусиль до ручки або скористатися мобільним застосунком, щоб відчинити двері дистанційно.

Інші користувачі розкритикували підхід Tesla, наголошуючи, що конструкція, яка вимагає додаткових хитрощів для виконання елементарної дії на кшталт відкриття дверей, виглядає не надто практично, особливо в регіонах із суворою зимою.

Проблема замерзання висувних ручок давно знайома водіям Tesla, які живуть у холодному кліматі. Основна причина криється в аеродинамічному дизайні: ручки розташовані врівень з кузовом, щоб зменшити опір повітря та покращити ефективність автомобіля. Однак така конфігурація сприяє накопиченню снігу, льоду й вологи навколо механізму. Коли вода потрапляє всередину шарнірів і там замерзає, рух ручки блокується до моменту, поки лід не розтане.

Попри це, компанія передбачила кілька офіційних способів обійти незручність. Один із них – функція Unlatch Door у застосунку Tesla, яка дає змогу відчинити двері з боку водія без фізичного натискання на ручку. Це особливо актуально в ситуаціях, коли зовнішній механізм заблокований льодом.