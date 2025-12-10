Водитель назвала Range Rover "худшей машиной в истории": у нее не работает элементарная функция
- Владелица Range Rover столкнулась с неисправностью выдвижных дверных ручек, что вызвало волну критики бренда.
- Проблема с выдвижными дверными ручками известна и для Tesla, где они могут замерзать в холодную погоду, блокируя доступ в салон.
Владелица внедорожника Range Rover поделилась своим негативным опытом использования автомобиля из-за неисправности выдвижных дверных ручек. Женщина сняла видео для TikTok, запустив волну критики от других пользователей, которые также жаловались на надежность этого бренда.
Что не так с дверью Range Rover?
Блогерша по имени Тамика опубликовала видео, в котором продемонстрировала неудобство использования своего внедорожника. Когда она нажала кнопку на брелоке, чтобы открыть дверь водителя, вместо этого выдвинулась ручка заднего пассажирского сиденья с той же стороны. При попытке открыть автомобиль через эту ручку ничего не произошло – дверцы остались заблокированными, пишет 24 Канал.
Из-за этой неисправности Тамика была вынуждена отправить автомобиль на эвакуаторе в дилерский центр Land Rover. Она назвала эту ситуацию чрезвычайно неудобной и призвала других не покупать машины этого бренда, посоветовав вместо этого обратить внимание на Mercedes-Benz.
Комментаторы под видео поддержали ее разочарование. Многие пользователи отметили, что проблемы с надежностью Range Rover известны уже давно. Некоторые утверждали, что люди покупают эти автомобили исключительно ради престижа, а не из-за качества. Один из комментаторов написал, что марка находится в упадке уже более 20 лет, имея привлекательный внешний вид, но низкое качество.
Независимые рейтинговые агентства также не дают высоких оценок бренду. Consumer Reports разместил Land Rover/Range Rover на 30-м месте среди ведущих автопроизводителей, на 14-м в сегменте люксовых марок и на 29-м по показателям дорожных тестов и долгосрочных расходов на обслуживание.
Страница Deartamika имеет несколько 4 000 подписчиков, но ее видео уже собрало более 65 000 просмотров и почти 900 комментариев. Она не единственная владелица Range Rover, которая столкнулась с техническими проблемами. Ранее издание Motor1 писало о владельце модели 2025 Range Rover Autobiography, чей автомобиль внезапно останавливается во время движения. Другие водители также жаловались на неисправности выдвижных дверных ручек в различных моделях марки, включая 2023 и 2021 года выпуска.
На форуме Reddit пользователь еще полгода назад демонстрировал аналогичную проблему с Range Rover Velar 2021 года – задняя ручка выдвигалась, но передняя оставалась неподвижной. К тому же задняя ручка не пряталась назад после блокировки автомобиля.
Специалисты по обслуживанию автомобилей на платформе JustAnswer предложили несколько возможных причин неисправности. Среди них – загрязнение механизма, которое можно устранить очисткой или смазкой участка вокруг ручек. Поскольку ручки управляются электронными моторизованными компонентами, проблема может заключаться в неисправности актуатора или проводки. В таких случаях может потребоваться профессиональный ремонт.
Не только Range Rover
Напомним, недавно похожая ситуация случилась с Tesla. Пользовательница TikTok Кэти Бангерт опубликовала видео в начале декабря, когда в США ударили первые сильные морозы. В ролике с ироничным названием о "зимних преимуществах" владения Tesla она показала, что интегрированная в дверь выдвижная ручка полностью примерзла. Поскольку эта деталь спрятана вровень с кузовом и выходит наружу только по запросу, в холодную погоду владелица просто не смогла открыть дверь и попасть в салон.
Само видео вызвало бурную реакцию в TikTok:
- Часть комментаторов стала на сторону производителя: они советовали Кэти приложить больше усилий к ручке или воспользоваться мобильным приложением, чтобы открыть дверь дистанционно.
- Другие пользователи раскритиковали подход Tesla, отмечая, что конструкция, которая требует дополнительных ухищрений для выполнения элементарного действия вроде открытия двери, выглядит не слишком практично, особенно в регионах с суровой зимой.
Проблема замерзания выдвижных ручек давно знакома водителям Tesla, которые живут в холодном климате. Основная причина кроется в аэродинамическом дизайне: ручки расположены вровень с кузовом, чтобы уменьшить сопротивление воздуха и улучшить эффективность автомобиля. Однако такая конфигурация способствует накоплению снега, льда и влаги вокруг механизма. Когда вода попадает внутрь шарниров и там замерзает, движение ручки блокируется до момента, пока лед не растает.
Несмотря на это, компания предусмотрела несколько официальных способов обойти неудобство. Один из них – функция Unlatch Door в приложении Tesla, которая позволяет открыть дверь со стороны водителя без физического нажатия на ручку. Это особенно актуально в ситуациях, когда внешний механизм заблокирован льдом.