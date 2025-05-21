Російські військові обмежили роботу інтернету в одній області, збої спостерігають у ще двох

Російські ЗМІ пишуть про збої в роботі інтернету, які спостерігаються в трьох областях Росії. Однак пояснення щодо цієї ситуації надійшли лише для однієї з них.

Росіяни знову без інтернету

Як повідомляється, у Московській, Липецькій і Володимирській областях користувачі спостерігають перебої в мобільному інтернеті. Сповільнюється робота YouTube, Instagram, TikTok і Telegram. Водночас стаціонарний інтернет і Wi-Fi продовжують працювати, на жаль, без збоїв, пише 24 Канал.

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Влада Липецької області заявила, що обмеження пов'язані з "діями військових" і введені з міркувань безпеки. Не виключено, що у двох інших випадках причина та сама.

Раніше схожа ситуація вже спостерігалася в різних місцях у Росії, головним чином у Москві перед парадом до 9 травня. Тоді було зафіксовано перебої у роботі мобільних операторів T2, МТС і Beeline. Як з'ясувалося згодом, це були навмисні відключення з метою приглушення мобільного зв'язку та GPS, щоб убезпечити парад від дронів та іншої зброї, котра використовує зв'язок для наведення.

Невідомо, що могло стати причиною відключень цього разу.

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