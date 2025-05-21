Россияне снова без интернета
Как сообщается, в Московской, Липецкой и Владимирской областях пользователи наблюдают перебои в мобильном интернете. Замедляется работа YouTube, Instagram, TikTok и Telegram. В то же время стационарный интернет и Wi-Fi продолжают работать, к сожалению, без сбоев, пишет 24 Канал.
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Власти Липецкой области заявили, что ограничения связаны с "действиями военных" и введены из соображений безопасности. Не исключено, что в двух других случаях причина та же.
Ранее похожая ситуация уже наблюдалась в разных местах в России, главным образом в Москве перед парадом к 9 мая. Тогда были зафиксированы перебои в работе мобильных операторов T2, МТС и Beeline. Как выяснилось впоследствии, это были преднамеренные отключения с целью приглушения мобильной связи и GPS, чтобы обезопасить парад от дронов и другого оружия, которое использует связь для наведения.
Неизвестно, что могло стать причиной отключений на этот раз.
Напомним:
- Хакеры из IT Армии Украины ранее провели серию атак на российских поставщиков интернета. 30 апреля сразу три провайдера не работали уже несколько дней на территории Иркутской области. Как написали сами активисты в официальном телеграм-канале, под ударом оказались Raketa, DreamNet и "Байкал ТелеПорт". Всех вывела из строя лишь одна атака на магистрального оператора России.
- Тем временем "Кибер АТЕШ" атаковал сайт Kassa24.ru, главный ресурс для продажи билетов в Крыму.