Нова серія смартфонів Apple демонструє високий попит, що змусило компанію нарощувати виробництво. Аналітики з оптимізмом дивляться на майбутні продажі. Однак серед успішних новинок виявилася одна модель, яка не змогла зацікавити покупців, і на це є вагомі причини.

Який з нових iPhone виявився найменш популярним і чому?

Компанії Apple ніколи не щастило з другою моделлю в лінійці. Базовий iPhone завжди продавався добре, так само як і обидві Pro-версії. Приблизно через два тижні після останньої презентації інтерес до Pro Max лишається настільки високим, що навіть у самій Apple були здивовані кількістю попередніх замовлень. Аналітики інвестиційного банку Morgan Stanley підтверджують, що попит виявився вищим, ніж вони самі прогнозували спочатку. Але такі моделі минулого, як Plus і Mini ніколи особливої популярності не мали, а тому й були скасовані. Їм на заміну прийшов тонкий iPhone Air, але, як виявилось, він теж нікому не потрібен, пише 24 Канал з посиланням на PhoneArena.

Як повідомляється, надтонкий смартфон iPhone Air зіткнувся з відносно слабким попитом. Частково це можна пояснити тим, що ця модель недоступна на китайському ринку, який є одним із ключових для Apple.

Крім того, компанія пішла на низку компромісів при створенні iPhone Air, щоб зробити його корпус усього 5,6 міліметра товщиною. Ринок відреагував на це відповідним чином. Хоча цей тонкий смартфон, як і його конкурент Galaxy S25 Edge, показує кращі результати, ніж очікувалося, його слабким місцем залишається акумулятор. Компанія мусила зробити його тоншим, ніж у інших моделях, щоб вмістити в обмежений простір. У результаті він має обсяг усього 3149 міліампер-годин, що вкрай мало для 2025 року, в якому виходять такі гіганти, як Xiaomi 17 з його батареєю на 7000 міліампер-годин.

Багатьом користувачам час автономної роботи iPhone Air здається недостатнім для комфортного користування, хоча, за даними Tom's Guide, він становить досить пристойні 12 годин при перегляді інтернету, що лише на 45 хвилин менше, ніж базовий iPhone 17. Однак iPhone 17 Pro пропонує більше 15,5 години роботи, а iPhone 17 Pro Max – майже 18 годин.

Що стосується перегляду відео, то після 5 годин трансляції в iPhone Air залишається 81% батареї, тоді як у iPhone 17 Pro Max – 88%, а у Samsung Galaxy S25 Edge – 67%.

Хоча тренд на тонкі пристрої набирає обертів, навряд чи Apple вдасться досягти значного успіху в цьому сегменті, якщо вона не придумає, як усунути цей головний недолік.

Наразі немає конкретних даних про продажі, тому незрозуміло скільки саме продали iPhone Air і як його результати порівнюються з іншими смартфонами в лінійці.