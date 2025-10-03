Новая серия смартфонов Apple демонстрирует высокий спрос, что заставило компанию наращивать производство. Аналитики с оптимизмом смотрят на будущие продажи. Однако среди успешных новинок оказалась одна модель, которая не смогла заинтересовать покупателей, и на это есть веские причины.

Какой из новых iPhone оказался наименее популярным и почему?

Компании Apple никогда не везло со второй моделью в линейке. Базовый iPhone всегда продавался хорошо, так же как и обе Pro-версии. Примерно через две недели после последней презентации интерес к Pro Max остается настолько высоким, что даже в самой Apple были удивлены количеством предварительных заказов. Аналитики инвестиционного банка Morgan Stanley подтверждают, что спрос оказался выше, чем они сами прогнозировали изначально. Но такие модели прошлого, как Plus и Mini никогда особой популярности не имели, а потому и были отменены. Им на замену пришел тонкий iPhone Air, но, как оказалось, он тоже никому не нужен, пишет 24 Канал со ссылкой на PhoneArena.

Как сообщается, сверхтонкий смартфон iPhone Air столкнулся с относительно слабым спросом. Частично это можно объяснить тем, что эта модель недоступна на китайском рынке, который является одним из ключевых для Apple.

Кроме того, компания пошла на ряд компромиссов при создании iPhone Air, чтобы сделать его корпус всего 5,6 миллиметра толщиной. Рынок отреагировал на это соответствующим образом. Хотя этот тонкий смартфон, как и его конкурент Galaxy S25 Edge, показывает лучшие результаты, чем ожидалось, его слабым местом остается аккумулятор. Компания вынуждена была сделать его тоньше, чем в других моделях, чтобы вместить в ограниченное пространство. В результате он имеет объем всего 3149 миллиампер-часов, что крайне мало для 2025 года, в котором выходят такие гиганты, как Xiaomi 17 с его батареей на 7000 миллиампер-часов.

Многим пользователям время автономной работы iPhone Air кажется недостаточным для комфортного пользования, хотя, по данным Tom's Guide, оно составляет довольно приличные 12 часов при просмотре интернета, что лишь на 45 минут меньше, чем базовый iPhone 17. Однако iPhone 17 Pro предлагает более 15,5 часа работы, а iPhone 17 Pro Max – почти 18 часов.

Что касается просмотра видео, то после 5 часов трансляции в iPhone Air остается 81% батареи, тогда как у iPhone 17 Pro Max – 88%, а у Samsung Galaxy S25 Edge – 67%.

Хотя тренд на тонкие устройства набирает обороты, вряд ли Apple удастся достичь значительного успеха в этом сегменте, если она не придумает, как устранить этот главный недостаток.

Пока нет конкретных данных о продажах, поэтому непонятно сколько именно продали iPhone Air и как его результаты сравниваются с другими смартфонами в линейке.