Tesla переживає найгірший рік у Європі: падіння продажів і втрата частки ринку

Tesla переживає затяжний спад у Європі: у жовтні продажі бренду впали майже на 50% попри загальний ріст електромобільного ринку. Конкуренти з Китаю нарощують частку, а реформований Model Y не рятує ситуацію. Єдиний промінь надії — можливе схвалення системи FSD у ЄС.

Tesla продовжує втрачати позиції на одному з найважливіших ринків — у Європі. Згідно з даними Європейської асоціації виробників автомобілів (ACEA), у жовтні реєстрації електромобілів Tesla впали до 6 964 одиниць, що на 48,5% менше, ніж рік тому. Для порівняння, загальний ринок електромобілів у Європі того ж місяця виріс на 32,9%, а сумарні реєстрації авто всіх типів — на 4,9%. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на дані Європейської асоціації виробників автомобілів.

Tesla в Європі падає десятий місяць поспіль

Це вже десятий місяць поспіль, коли Tesla фіксує спад у Європейському регіоні, тоді як частка електрокарів на ринку сягнула 16,4% — рекордного показника.

Оновлений Model Y не зміг переламати негативну динаміку. Tesla натрапила на одразу кілька проблем:

зростання конкуренції — особливо з боку китайських брендів;

іміджеві ризики через непопулярність Ілона Маска в Європі;

агресивний ріст пропозицій у бюджетному та середньому сегменті EV.

Як пише finance.yahoo, за перші 10 місяців 2025 року продажі Tesla в Європі впали на 29,6% — до 180 688 авто. Частка ринку компанії просіла до 1,6%, хоча торік вона була 2,4%.

Тим часом китайські виробники йдуть протилежною траєкторією:

BYD злетів на 207% — до 17 470 авто ;

SAIC виріс на 46% — майже 24 000 авто.

Чому інвестори все ще в захваті від Tesla?

Попри провальні продажі в Європі, акції Tesla на цьому тижні зросли майже на 7% після того, як Melius Research назвала компанію “must own” завдяки її просуванню в автономному водінні.

Аналітики впевнені, що саме FSD (Full Self-Driving) може стати головною перевагою Tesla найближчими роками, а Маск вкотре говорить про прогрес у власному чипмейкінгу.

Наразі система FSD доступна в США та обмежених регіонах. Але може з’явитися “вікно можливостей” у Європі.

Автомобільний регулятор Нідерландів RDW призначив на лютий тестування FSD, щоб визначити, чи відповідає система вимогам. Формального схвалення ще немає, але потенційне “добро” хоча б одного європейського регулятора може суттєво допомогти Tesla виправити ситуацію.

Чому ЄС може не схвалити безпілотну систему Tesla?

Tesla заявила, що її система FSD отримає національне схвалення в Нідерландах у лютому 2026 року, але голландський регулятор RDW спростував цю інформацію. Відомство наголосило, що компанія лише продемонструє FSD Supervised, а не пройде остаточне затвердження.

У дописі Tesla навіть закликала користувачів писати RDW, аби "подякувати" за майбутнє затвердження системи. Однак регулятор швидко дав відповідь, яка суттєво відрізняється від риторики компанії. RDW у своїй заяві зазначив, що у лютому Tesla лише продемонструє роботу FSD Supervised. За даними Bloomberg, який першим повідомив про позицію регулятора, жодного підтвердження щодо гарантованого схвалення немає. Відомство наголосило, що обидві сторони знають, які кроки потрібно пройти, аби ухвалити рішення в зазначений термін, але виконання графіка поки під питанням. Регулятор підкреслив, що для нього пріоритетом залишається безпека дорожнього руху.