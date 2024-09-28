Школярі створюють новий ШІ, щоб допомогти автомобілям вчасно реагувати на тварин

Американські старшокласники створили технологію на основі штучного інтелекту для уникнення тварин, які раптово вибігають на дорогу. Поки що це лише прототип. Він покладається на тепловізійні зображення та машинне навчання, і в першу чергу націлений на оленів.

Як це працює

Четверо підлітків навчаються в школі Highlands Ranch у Колорадо, орієнтованій на поглиблене вивчення науки, технологій, інженерії та математики. Їхній пристрій має зовсім невеликі розміри, але може попередити водіїв про диких тварин, що знаходяться поблизу, швидше, ніж людина може помітити їх візуально сама, пише Jalopnik.

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Проєкт під назвою Project Deer уже виграв державну премію Samsung Solve for Tomorrow у розмірі 12 000 доларів США. Сіддхі Сінгх, Дхріті Сінха, Брі Сковілл та Робін Балхейм інвестували ці гроші в створення робочого прототипа, який можна встановити на будь-який автомобіль.

Підлітки вже тестують розробку на швидкості близько 100 кілометрів на годину на шосе, а також на дорозі, що пролягає через природний заповідник.

Сінгх пояснив, як працює система тепловізійних камер:

У нас є два компоненти. Один — це основний процес, а другий — [тепловізійна] камера. По-перше, камера робитиме вісім знімків щосекунди і зберігатиме їх. Ми маємо модель машинного навчання на процесорі, яка буде пропускати всі ці зображення через процесор і визначатиме оленя на цьому зображенні,

– пояснив винахідник.

Після того, як всі зображення будуть проведені через ШІ і тварину буде виявлено, пристрій надсилає сигнал на світлодіодний ліхтар. Судячи з усього, поки що цьому етапі все завершується, і після світлового сигналу людина сама повинна прийняти рішення про гальмування чи повну зупинку. Але якщо технологія отримає розвиток, цілком вірогідно, що якась компанія або навіть кілька компаній інтегрують її в свої автомобілі для автоматичного гальмування, особливо в режимі автопілота.

Команда також сподівається пізніше додати в систему розпізнавання інших тварин – лосів, ведмедів, дрібних ссавців.

Скільки це коштує

Орієнтовна вартість, включаючи спеціальний чип вартістю 500 доларів, створений для моделей ШІ, становить від 1000 до 2000 доларів, каже викладач підлітків.

Якщо розглядати пристрій окремо, то він може бути доданий до будь-якого легкового автомобіля і це коштуватиме дешевше, ніж розкішні машини з технологією виявлення пішоходів, а також значно дешевше, ніж мільйони доларів, які влада США витратила на стаціонарні попереджувальні пристрої, розкидані вздовж доріг і автомагістралей.

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