Как это работает

Четверо подростков учатся в школе Highlands Ranch в Колорадо, ориентированной на углубленное изучение науки, технологий, инженерии и математики. Их устройство имеет совсем небольшие размеры, но может предупредить водителей о диких животных, находящихся поблизости, быстрее, чем человек может заметить их визуально сам, пишет Jalopnik.

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Проект под названием Project Deer уже выиграл государственную премию Samsung Solve for Tomorrow в размере 12 000 долларов США. Сиддхи Сингх, Дхрити Синха, Бри Сковилл и Робин Балхейм инвестировали эти деньги в создание рабочего прототипа, который можно установить на любой автомобиль.

Подростки уже тестируют разработку на скорости около 100 километров в час на шоссе, а также на дороге, пролегающей через природный заповедник.

Сингх объяснил, как работает система тепловизионных камер:

У нас есть два компонента. Один — это основной процесс, а второй - [тепловизионная] камера. Во-первых, камера будет делать восемь снимков каждую секунду и сохранять их. Мы имеем модель машинного обучения на процессоре, которая будет пропускать все эти изображения через процессор и определять оленя на этом изображении,

– объяснил изобретатель.

После того как все изображения будут проведены через ИИ и животное будет обнаружено, устройство посылает сигнал на светодиодный фонарь. Судя по всему, пока что этом этапе все завершается, и после светового сигнала человек сам должен принять решение о торможении или полной остановке. Но если технология получит развитие, вполне вероятно, что какая-то компания или даже несколько компаний интегрируют ее в свои автомобили для автоматического торможения, особенно в режиме автопилота.

Команда также надеется позже добавить в систему распознавания других животных – лосей, медведей, мелких млекопитающих.

Сколько это стоит

Ориентировочная стоимость, включая специальный чип стоимостью 500 долларов, созданный для моделей ИИ, составляет от 1000 до 2000 долларов, говорит преподаватель подростков.

Если рассматривать устройство отдельно, то оно может быть добавлено к любому легковому автомобилю и это будет стоить дешевле, чем роскошные машины с технологией обнаружения пешеходов, а также значительно дешевле, чем миллионы долларов, которые власти США потратили на стационарные предупредительные устройства, разбросанные вдоль дорог и автомагистралей.

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