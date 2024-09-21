Большой обман или деликатное умолчание

Гонка за создание настоящего беспилотного автомобиля набирает обороты. Стартапы вроде уже упомянутого Waymo разворачивают свои автономные такси в разных городах США, миллиарды долларов вкладываются в новые технологии, а компания Tesla заявляет, что ее автомобили однажды действительно смогут ездить сами по себе и в любом месте, а не только по заранее заученной карте маршрутов. В новом отчете говорится, что на самом деле нужно для запуска автономной службы такси, и как они работают на практике, а не на словах, пишет Jalopnik.

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Самоуправляемые автомобили уже несколько лет работают в таких городах США, как Сан-Франциско, Калифорния, и Феникс, предлагая поездки по городу без водителя. По большей части они ориентируются с помощью огромного количества датчиков и камер на борту, которые исследуют окружающую среду и работают с бортовыми компьютерами, чтобы рассчитать наилучший способ действовать.

Однако новый отчет New York Times показал, что это не единственный способ передвижения автономных транспортных средств. На самом деле компании, производящие беспилотные автомобили, имеют целую армию инженеров, которые помогают своим машинам, когда им это нужно.

Внутри таких компаний, как Zoox, такая человеческая помощь воспринимается как должное. За пределами таких компаний мало кто осознает, что автономные транспортные средства не являются полностью автономными,

– пишет команда авторов, среди которых Кейд Метц, Джейсон Генри, Бен Лаффин, Ребекка Либерман и Ивэнь Лу.

Годами компании избегали упоминаний о дистанционной помощи, которую предоставляют своим беспилотным автомобилям их работники. Иллюзия полной автономии помогла привлечь внимание к их услугам и поощрить венчурных инвесторов вкладывать миллиарды долларов, необходимые для создания все более эффективных автономных транспортных средств в будущем.

Эти инженеры не сидят 24/7, наблюдая за постоянным потоком от каждого самоуправляемого автомобиля, работающего в США. Вместо этого их вызывают, когда автономные транспортные средства достигают препятствия или инцидента, на который они не знают, как отреагировать.

Когда это случается, на экране появляется видеоизображение, которое видит инженер, а также данные со всех других датчиков, расставленных вокруг автономного транспортного средства. Затем они могут предложить автомобилю способ устранить проблему.

Если, например, робот-такси Zoox столкнется со строительной зоной, которую он ранее не видел, техник в командном центре получит предупреждение — короткое сообщение в маленьком цветном окне сбоку экрана на компьютере техника. Затем, используя компьютерную мышку, техник буквально рисует линию на экране, чтобы показать машине новый маршрут. Похоже ли это на самоуправляемость? Скорее нет, чем да.

Мы не полностью контролируем транспортное средство. Мы предоставляем рекомендации,

– говорит 35-летний Марк Дженнингс, дистанционный техник Zoox.

Все это звучит так, будто человеческий вклад является почти неизбежным для автомобилей таких компаний, как Zoox. Что интересно, компании не разглашают, сколько инженеров они нанимают, чтобы научить беспилотные автомобили реагировать на неизвестные ситуации. Они также не говорят, как часто людей вызывают, чтобы помочь автономным такси.

В українських автосалонах доступно близько сотні нових кросоверів. Однак далеко не всі з них стають популярними. Водночас деякі моделі можна частіше за інших побачити на наших дорогах. Одна з них – SUZUKI Vitara 2024 року. Причин такої народної любові декілька: японський бренд, європейське виробництво, доступна ціна, надійність та перевіреність конструкції.

Еще одна тайна, о которой все давно знают

Другая сторона этого вопроса в том, что все эти "беспилотные" автомобили не были бы действительно беспилотными даже если бы в процесс не вмешивались люди. Дело в том, что они ездят только в некоторых городах и только на ограниченном перечне улиц. Конечно, это не одна и даже не десять улиц – их значительно больше, но суть в том, что систему заранее обучают работать на конкретных маршрутах.

Инженеры сначала проезжают каждую улицу, каждый уголок, каждую дорогу, чтобы отснять все возможные маршруты, повороты, стоянки и пути. После этого составляется большая карта и загружается в память автомобиля. Теперь он фактически ездит по заученным дорогам. Поэтому им и нужна дорога, когда в том или ином месте начинается строительство или меняется вид улицы – машины просто не узнают то, что видят перед собой, потому что в памяти ее систем все в данной точке должно выглядеть иначе.

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Пора перестать ругать Tesla?

В противовес всему, что предлагают Waymo, Zoox, Cruise и другие подобные бренды мы имеем компанию Tesla, которая много лет все обещает и обещает полный автопилот, но никак его не выпустит. Компания Илона Маска стремится достичь настоящей беспилотности, которая позволит автомобилям работать на любых дорогах, не изучая их заранее. С таким автопилотом вы могли бы поехать и в город, и в деревню, и по отдаленной трассе, где нет населенных пунктов, и даже ехать по бездорожью.

Единственное, что нужно сделать Илону Маску и компании Tesla – это перестать вот уже 10 лет постоянно обещать автопилот "до конца года". Во всем остальном компанию вполне можно понять – создать систему, которая бы учитывала все разнообразие дорожных ситуаций, очень трудно.