Детали

План предусматривает ускорение развертывания нового поколения технологий безопасности транспортных средств, которые, по мнению экспертов, могут предотвратить сотни тысяч аварий ежегодно и повысить эффективность дорожного движения в стране, говорится в отчете Министерства транспорта США.

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Благодаря этим системам транспортные средства смогут быстро и постоянно связываться друг с другом и с придорожной инфраструктурой. Они работают на больших расстояниях, чем современные системы предотвращения столкновений, и вокруг физических барьеров, таких как здания и другие автомобили, предоставляя водителям заблаговременное предупреждение об опасности – например, внезапную остановку впереди, плохие дорожные условия или другое транспортное средство, собирающееся проехать на красный свет.

По оценкам Национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA), только две функции C-V2X – помощь водителям при поворотах налево и предупреждение об опасности на перекрестке – могут предотвратить 615 000 аварий и спасти более 1300 жизней ежегодно.

Но широкомасштабное развертывание систем C-V2X – это сложный процесс, который длится уже более двух десятилетий и требует от автопроизводителей, производителей устройств и длинного перечня государственных и федеральных учреждений преодоления ряда технических препятствий и согласования универсальных стандартов для обмена данными между системами.

Это наивысшая мера безопасности. Многие из нас думают, что, возможно, мы стоим на пороге развертывания этой технологии на национальном уровне. Я думаю, что мы готовы. Мне просто интересно, когда потребители действительно узнают об этом и захотят установить его на свои автомобили,

– говорит Дебра Беззина, исполнительный директор Центра подключенного и автоматизированного транспорта при Мичиганском университете.

Что такое C-V2X

Большинство современных автомобилей оснащены системами предотвращения столкновений, которые полагаются на комбинацию радаров, камер и лазерных датчиков, чтобы обнаружить, когда другие транспортные средства в непосредственной близости от них резко замедляют движение или меняют направление движения слишком близко для комфортного передвижения. В зависимости от производителя, они оповещают водителей об опасности предупредительным светом, звуковым сигналом или в другой форме. Эти системы хорошо обнаруживают опасность в непосредственной близости, но они ограничены линией видимости.

Автомобили с поддержкой C-V2X будут оснащены системами сотовой связи, которые передают данные в диапазоне 5,9 гигагерца с низкой задержкой, который Федеральная комиссия связи США зарезервировала специально для этой цели.

Каждую десятую долю секунды системы будут отправлять пакеты данных о местонахождении, габаритах, скорости, направлении движения и другую информацию о безопасности всем другим автомобилям вокруг и придорожным передатчикам. Даже при отсутствии прямой видимости системы могут общаться друг с другом на расстоянии не менее 300 метров, а это означает, что водитель получит оповещение об опасности гораздо раньше, чем это происходит сейчас, и машина будет иметь больше времени на остановку.

Хотя системы C-V2X не нуждаются в сотовых сетях для связи между устройствами, они работают по тем же стандартам 3GPP, которые регулируют сотовую связь. В районах, где есть мобильная связь, это означает, что системы могут быть объединены в сеть для сбора и передачи информации в реальном времени о более широких шаблонах трафика.

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Есть проблема

Такое расширение возможностей связи создает ряд проблем с кибербезопасностью и конфиденциальностью. Чтобы предотвратить похищение, подделку или перепрофилирование связи в общенациональную систему отслеживания водителей, Министерство заявляет, что C-V2X будет использовать безопасную систему аутентификации, построенную на инфраструктуре открытых ключей.

Каждое устройство C-V2X получит серию псевдонимических сертификатов, которые не идентифицируют транспортное средство или его владельца, но сообщают другим устройствам, что он был подтвержден надлежащим органом аутентификации. По словам пресс-секретаря Министерства Нэнси Вилочко, чтобы исключить идентификацию и отслеживание транспортного средства с помощью сертификатов, устройство C-V2X менять псевдонимный сертификат, который он использует, каждые 5 минут или 2,5 километра. Сообщение C-V2X также не будут содержать никакой идентификационной информации о транспортном средстве, такой как марка, модель или VIN-номер, только его физические размеры.

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Когда будет внедрен C-V2X

Автомобили, сходящие с конвейера, еще не оснащены C-V2X. План предусматривает, что первые пассажирские автомобили с поддержкой C-V2X появятся на рынке между 2029 и 2031 годами, после чего 50 процентов американской системы автодорог и 40 процентов всех перекрестков также должны быть оборудованы передатчиками C-V2X.

Некоторые штаты и муниципалитеты уже начали их развертывание. В штате Юта сейчас установлено более 500 передатчиков C-V2X на перекрестках и вдоль автомагистралей, а до конца года планируется добавить еще 300. Сейчас они связываются исключительно с государственными транспортными средствами, такими как грузовики, плуги и региональные автобусы, оборудованы передатчиками, продаваемых на вторичном рынке. Такой ограниченный охват не позволяет передавать весь спектр оповещений о безопасности, на который рассчитана технология, но позволяет штату Юта получить еще одно долгожданное преимущество: повысить эффективность общественного транспорта.