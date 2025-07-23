YouTube видалив тисячі пропагандистських каналів Росії та Китаю

YouTube продовжує протидіяти кампаніям з дезінформації. Платформа видалила велику мережу каналів, які, за даними дослідників, пов'язані з державними структурами Китаю та Росії. Ці канали поширювали пропагандистські наративи, намагаючись вплинути на мільйони користувачів по всьому світу, використовуючи для цього дедалі витонченіші методи.

Як працювала схема дезінформації?

Згідно з новим звітом про загрози, YouTube ліквідував тисячі каналів, що були частиною скоординованих операцій впливу. Дослідники зазначають, що російська мережа була зосереджена переважно на дискредитації України та її західних партнерів. Канали поширювали наративи про нібито "втому від війни" у світі, корупцію в Україні та неефективність міжнародної допомоги. Контент створювався різними мовами, зокрема англійською, німецькою, іспанською, російською та французькою, щоб охопити широку аудиторію, пише 24 Канал.

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Загалом було видалено:

396 російських каналів.

4 канали, що, ймовірно, підтримував Ізраїль, щоб критикувати Палестину.

228 каналів, які, ймовірно, підтримувались Азербайджаном, щоб критикувати Вірменію.

2598 каналів та 1 домен на платформах Google News та Discover, які координувалися з Китаю.

Китайська кампанія, своєю чергою, мала іншу мету. Вона просувала позитивний образ Китаю та водночас критикувала політику США й інших західних демократій. Відеоролики розповідали про економічні досягнення КНР, водночас поширюючи дезінформацію на чутливі теми, такі як ситуація в Сіньцзяні чи відносини з Тайванем.

Характерною рисою обох кампаній стало використання сучасних технологій. Деякі канали застосовували штучний інтелект для генерації голосу диктора або навіть створювали віртуальних ведучих, що робило контент дешевим і швидким у виробництві, а також складнішим для ідентифікації. Часто такі канали маскувалися під звичайні новинні агрегатори або особисті блоги, щоб спочатку завоювати довіру аудиторії, а потім поступово впроваджувати пропагандистські меседжі.

Представники YouTube підтвердили, що викриті канали були видалені за порушення політики платформи щодо скоординованих операцій впливу. Вони наголосили, що компанія постійно інвестує в технології та команди фахівців для виявлення та протидії подібним загрозам, захищаючи свою спільноту від маніпуляцій.