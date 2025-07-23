Как работала схема дезинформации?

Согласно новому отчету об угрозах, YouTube ликвидировал тысячи каналов, что были частью скоординированных операций влияния. Исследователи отмечают, что российская сеть была сосредоточена преимущественно на дискредитации Украины и ее западных партнеров. Каналы распространяли нарративы о якобы "усталости от войны" в мире, коррупции в Украине и неэффективности международной помощи. Контент создавался на разных языках, в частности на английском, немецком, испанском, русском и французском, чтобы охватить широкую аудиторию, пишет 24 Канал.

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В общем было удалено:

396 российских каналов.

4 канала, что, вероятно, поддерживал Израиль, чтобы критиковать Палестину.

228 каналов, которые, вероятно, поддерживались Азербайджаном, чтобы критиковать Армению.

2598 каналов и 1 домен на платформах Google News и Discover, которые координировались из Китая.

Китайская кампания, в свою очередь, имела другую цель. Она продвигала положительный образ Китая и одновременно критиковала политику США и других западных демократий. Видеоролики рассказывали об экономических достижениях КНР, одновременно распространяя дезинформацию на чувствительные темы, такие как ситуация в Синьцзяне или отношения с Тайванем.

Характерной чертой обеих кампаний стало использование современных технологий. Некоторые каналы применяли искусственный интеллект для генерации голоса диктора или даже создавали виртуальных ведущих, что делало контент дешевым и быстрым в производстве, а также более сложным для идентификации. Часто такие каналы маскировались под обычные новостные агрегаторы или личные блоги, чтобы сначала завоевать доверие аудитории, а затем постепенно внедрять пропагандистские месседжи.

Представители YouTube подтвердили, что разоблаченные каналы были удалены за нарушение политики платформы в отношении скоординированных операций влияния. Они отметили, что компания постоянно инвестирует в технологии и команды специалистов для выявления и противодействия подобным угрозам, защищая свое сообщество от манипуляций.