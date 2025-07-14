Почему YouTube прощается со страницей трендов?

YouTube решил прекратить работу страницы трендов и списка "Trending Now", которые были запущены еще в 2015 году. Этот шаг связан с изменениями в поведении пользователей, ведь за последние пять лет посещаемость этого раздела значительно уменьшилась. Сегодня аудитория чаще находит популярный контент через персонализированные рекомендации, поиск, комментарии и другие функции платформы, тогда как тренды уже давно имеют плохую репутацию из-за наплыва низкокачественного контента, который искусственно продвигается с помощью платных накруток, пишет 24 Канал со ссылкой на TechCrunch.

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Вместо единого списка трендов YouTube переходит к категорийным чартам, которые будут отображать популярный контент в конкретных направлениях. Уже сейчас доступны такие категории, как трендовые музыкальные видео, еженедельные топы подкастов и популярные трейлеры фильмов. В будущем платформа планирует расширить перечень категорий, чтобы охватить еще больше интересов пользователей.

Для тех, кто предпочитает неперсонализированный контент, остаются доступными вкладка "Обзор", каналы авторов и лента подписок. В то же время YouTube продолжает развивать персонализированные рекомендации, чтобы пользователи получали контент, который соответствует их предпочтениям.

Кроме этого, платформа поддерживает авторов контента, предлагая инструменты для анализа трендов через вкладку "Вдохновение" в YouTube Studio.

Также тестируется новая функция "Hype", которая позволяет самим зрителям продвигать любимые видео от авторов с менее чем 500 тысячами подписчиков. Это помогает новым создателям получать больше внимания через специальные рейтинги самых популярных видео недели в каждой стране.

Ожидается, что изменения вступят в силу уже 21 июля 2025 года, когда страница трендов окончательно исчезнет с платформы.