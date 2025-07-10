Новые правила монетизации на YouTube и борьба с мусорным контентом

Начиная с 15 июля 2025 года, YouTube обновляет политику монетизации в рамках своей Партнерской программы (YouTube Partner Program, YPP). Основная цель этих изменений – ограничить возможность заработка на так называемом "неаутентичном" контенте. Речь идет о массово сгенерированных видео и повторяющихся материалах, которые часто создаются с помощью технологий искусственного интеллекта. Как отмечается в официальных источниках, платформа всегда требовала от создателей загружать оригинальный и аутентичный контент, но новые правила четко определяют, что именно считается "неаутентичным" в современных условиях, пишет 24 Канал со ссылкой на TechCrunch.

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Под "неаутентичным" контентом имеются в виду видео, которые создаются в больших объемах с минимальным человеческим вмешательством, например, автоматически сгенерированные ролики с синтетическими голосами без уникального нарратива. Также в эту категорию попадают повторяющиеся видео, которые используют одинаковые форматы, сценарии или стили без добавления новой ценности для зрителей. Это могут быть компиляции, ремиксы или реакции с минимальными изменениями.

Почему это стало проблемой?

В последние годы YouTube столкнулся с волной низкокачественного контента, который часто называют "ИИ-мусором". Благодаря современным инструментам искусственного интеллекта стало чрезвычайно просто создавать видео, где синтетические голоса начитывают текст поверх переработанных клипов или фотографий. Некоторые каналы с ИИ-музыкой или фейковыми новостями об актуальных событиях набирают миллионы просмотров. Также массовым сейчас является тренд делать целые сериалы о якобы реальных преступлениях (жанр true crime), но на самом деле каждый из этих сценариев является на 100% вымышленным. Сначала ChatGPT или иной ИИ придумывает историю преступления, а потом она загружается в генератор видео и визуализируется для YouTube Shorts. Таким образом интернет наполнился тоннами хлама.

Таких примеров и ниш можно привести очень много. Некоторые из них граничат с мошенничеством, некоторые используют лица реальных людей.

Такие материалы не только снижают общее качество контента на платформе, но и создают нездоровую конкуренцию для авторов, которые вкладывают время и усилия в оригинальные работы. Многие создатели выражают недовольство тем, что ИИ-каналы могут продуцировать сотни видео еженедельно с минимальными усилиями, забирая внимание и прибыль у настоящих авторов.

Что останется без изменений?

Некоторые блогеры опасались, что обновление повлияет на популярные форматы, такие как реакционные видео или компиляции. Однако представители YouTube, в частности Рене Ритчи, руководитель по редакционной политике, заверили, что эти изменения являются лишь уточнением давно существующих правил. Ролики или клипы с реакциями, которые добавляют уникальный контекст или комментарии, останутся пригодными для монетизации. Основной акцент делается на выявлении массового и повторяющегося контента, который зрители часто воспринимают как спам.

Возможные последствия для создателей

Пока YouTube не раскрыл детали относительно конкретных наказаний для тех, кто будет нарушать новые правила. Однако ожидается, что платформа может применять демонетизацию, изъятие из рекомендаций или удаление контента. Для выявления таких роликов планируется использовать комбинацию автоматических инструментов и человеческих модераторов, чтобы находить шаблонные или низкокачественные материалы.