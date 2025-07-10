Нові правила монетизації на YouTube і боротьба зі сміттєвим контентом

Починаючи з 15 липня 2025 року, YouTube оновлює політику монетизації в рамках своєї Партнерської програми (YouTube Partner Program, YPP). Основна мета цих змін – обмежити можливість заробітку на так званому "неавтентичному" контенті. Йдеться про масово згенеровані відео та повторювані матеріали, які часто створюються за допомогою технологій штучного інтелекту. Як зазначається в офіційних джерелах, платформа завжди вимагала від творців завантажувати оригінальний та автентичний контент, але нові правила чіткіше визначають, що саме вважається "неавтентичним" у сучасних умовах, пише 24 Канал з посиланням на TechCrunch.

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Під "неавтентичним" контентом маються на увазі відео, які створюються e великих обсягах з мінімальним людським втручанням, наприклад, автоматично згенеровані ролики з синтетичними голосами без унікального наративу. Також до цієї категорії потрапляють повторювані відео, які використовують однакові формати, сценарії чи стилі без додавання нової цінності для глядачів. Це можуть бути компіляції, ремікси чи реакції з мінімальними змінами.

Чому це стало проблемою?

Останніми роками YouTube зіткнувся з хвилею низькоякісного контенту, який часто називають "ШІ-сміттям". Завдяки сучасним інструментам штучного інтелекту стало надзвичайно просто створювати відео, де синтетичні голоси начитують текст поверх перероблених кліпів чи фотографій. Деякі канали з ШІ-музикою або фейковими новинами про актуальні події набирають мільйони переглядів. Також масовим зараз є тренд робити цілі серіали про нібито реальні злочини (жанр true crime), але насправді кожен з цих сценаріїв є на 100% вигаданим. Спочатку ChatGPT чи інший ШІ вигадує історію злочину, а потім вона завантажується в генератор відео і візуалізується для YouTube Shorts. Таким чином інтернет наповнився тоннами непотребу.

Таких прикладів і ніш можна навести дуже багато. Деякі з них межують з шахрайством, деякі використовують обличчя реальних людей.

Такі матеріали не лише знижують загальну якість контенту на платформі, але й створюють нездорову конкуренцію для авторів, які вкладають час і зусилля в оригінальні роботи. Багато творців висловлюють невдоволення тим, що ШІ-канали можуть продукувати сотні відео щотижня з мінімальними зусиллями, забираючи увагу та прибуток у справжніх авторів.

Що залишиться без змін?

Деякі блогери побоювалися, що оновлення вплине на популярні формати, такі як реакційні відео чи компіляції. Однак представники YouTube, зокрема Рене Рітчі, керівник з редакційної політики, запевнили, що ці зміни є лише уточненням давно існуючих правил. Ролики чи кліпи з реакціями, які додають унікальний контекст або коментарі, залишаться придатними для монетизації. Основний акцент робиться на виявленні масового та повторюваного контенту, який глядачі часто сприймають як спам.

Можливі наслідки для творців

Наразі YouTube не розкрив деталі щодо конкретних покарань для тих, хто порушуватиме нові правила. Проте очікується, що платформа може застосовувати демонетизацію, вилучення з рекомендацій або видалення контенту. Для виявлення таких роликів планується використовувати комбінацію автоматичних інструментів та людських модераторів, щоб знаходити шаблонні чи низькоякісні матеріали.