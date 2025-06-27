Серед ключових оновлень – поява каруселі результатів пошуку, згенерованих штучним інтелектом, а також надання користувачам доступу до чат-бота, який зможе відповідати на питання щодо конкретних відео, повідомляє 24 Канал з посиланням на Neowin.

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Нова ера пошуку відео

Карусель результатів пошуку, що генеруються штучним інтелектом, з'являтиметься у верхній частині сторінки. Ця функція, яка зараз тестується, пропонує користувачам добірку релевантних відео, супроводжуваних ШІ-зведенням кожного з них. Зведення покликані витягувати найважливішу інформацію, що потенційно усуває потребу переглядати повні відео. Користувачі можуть натискати на мініатюри відео, щоб почати відтворення безпосередньо з каруселі.

Така функціональність може негативно вплинути на творців, оскільки вони втратять чимало переглядів, якщо глядачі будуть покладатися на ШІ-зведення намість особистого ознайомлення з роликом.

Наразі ця функція доступна лише як тест для передплатників YouTube Premium. Щоб її активувати, необхідно увімкнути опцію на експериментальній сторінці YouTube. Хоча зараз це виключно добровільна опція, очікується, що згодом вона може стати стандартною для всіх.

Початково карусель ШІ-результатів з'явилася лише для запитів, пов'язаних з покупками, місцями та деякими видами діяльності. Наприклад, ви зможете побачити ШІ-відповіді під час запитів "найкращі пляжі в Одесі" або "навушники з шумозаглушенням". Варто зазначити, що ця функція поки що обмежена мобільним додатком та англомовними відео.

Демонстрація роботи функції: відео

Чат-бот для відео

Паралельно Google планує впровадити функцію розмовного штучного інтелекту, аналога чат-бота Gemini в складі YouTube. Зараз вона також доступна лише для преміум-передплатників, але скоро стане доступною для ширшого кола користувачів. Цей чат-бот дозволяє ставити запитання щодо відео, отримувати рекомендації схожого контенту та досліджувати концепції. Наприклад, при перегляді навчального відео можна запитати резюме ключових моментів або навіть пройти невеликий тест за його змістом.

Для користувачів, які беруть участь у тестуванні, поруч із кнопками "Вподобати" та "Поділитися" з'явиться нова кнопка з позначкою "Запитати".