Які пристрої втратили сумісність з YouTube

Google розгортає нову версію додатка YouTube для iOS. Починаючи з версії 20.22.1, останній випуск програми в App Store тепер вимагає наявності iOS 16 або новішої версії. Раніше додаток підтримував пристрої з iOS 15 і новішими. Ця нова вимога до апаратного забезпечення робить кілька моделей iPhone несумісними з останньою версією YouTube, повідомляє 24 Канал з посиланням на Neowin.

Дивіться також YouTube запустив новий інтерфейс відеоплеєра і розлютив користувачів

Зокрема, до списку несумісних пристроїв увійшли iPhone 6S та 6S Plus, iPhone 7 та 7 Plus, а також оригінальний iPhone SE.

Також несумісним став iPod touch сьомого покоління.

На планшетах iPad оновлення припиняє підтримку iPad Air другого покоління та iPad mini четвертого покоління.

Хоча старі iPhone більше не можуть встановити YouTube версії 20.22.1 та новіші, старіші версії програми продовжують працювати. Однак, у майбутньому користувачі не отримуватимуть нових функцій та покращень. Крім того, в певний момент у майбутньому додаток взагалі може перестати працювати. Як альтернативу, можна використовувати вебверсію програми, тобто заходити через браузер, але це також надає обмежений досвід порівняно з актуальним клієнтом.

Слід зазначити, що серія iPhone 6S була випущена майже десять років тому. Десять років підтримки є вражаючим терміном, однак, схоже, настав час перейти на щось новіше. Google – не єдина компанія, що припиняє підтримку старих пристроїв Apple. Нещодавно розробники WhatsApp також відмовилися від підтримки iPhone, які не можуть працювати з iOS 15.1 або новішою версією.