Какие устройства потеряли совместимость с YouTube

Google разворачивает новую версию приложения YouTube для iOS. Начиная с версии 20.22.1, последний выпуск приложения в App Store теперь требует наличия iOS 16 или более новой версии. Ранее приложение поддерживало устройства с iOS 15 и новее. Это новое требование к аппаратному обеспечению делает несколько моделей iPhone несовместимыми с последней версией YouTube, сообщает 24 Канал со ссылкой на Neowin.

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В частности, в список несовместимых устройств вошли iPhone 6S и 6S Plus, iPhone 7 и 7 Plus, а также оригинальный iPhone SE.

Также несовместимым стал iPod touch седьмого поколения.

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Хотя старые iPhone больше не могут установить YouTube версии 20.22.1 и новее, старые версии программы продолжают работать. Однако в будущем пользователи не будут получать новые функции и улучшения. Кроме того, в определенный момент в будущем приложение вообще может перестать работать. Как альтернативу, можно использовать веб-версию программы, то есть заходить через браузер, но это также предоставляет ограниченный опыт по сравнению с актуальным клиентом.

Следует отметить, что серия iPhone 6S была выпущена почти десять лет назад. Десять лет поддержки является впечатляющим сроком, однако, похоже, пришло время перейти на что-то более новое. Google – не единственная компания, прекращающая поддержку старых устройств Apple. Недавно разработчики WhatsApp также отказались от поддержки iPhone, которые не могут работать с iOS 15.1 или более новой версией.