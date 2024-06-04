Здійснено прорив у ефективності перетворення сонячної енергії завдяки перовскітному фотоелементу

Виробник сонячних панелей JinkoSolar оголосив про значне досягнення в ефективності перетворення сонячної енергії в електричну, що є важливою віхою для сектору відновлюваної енергетики. Остання інновація компанії, тандемний фотоелектричний елемент, що поєднує перовскіт і кремнієві пластини n-типу, досягла ефективності перетворення 33,34%.

Наука, що стоїть за ефективністю

Перовськіт і кремній мають взаємодоповнюючі властивості поглинання світла, що робить їх ідеальною комбінацією для фотоелектричних елементів. У той час як кремній чудово поглинає світло з червоної та інфрачервоної частин спектра, перовскітні матеріали дуже ефективно вловлюють світло з синьої та зеленої областей.

А тим часом Створено аналог скла, який пропускає більше світла, охолоджує приміщення та самоочищається

Ця синергія дозволяє тандемним фотоелементам використовувати ширший спектр сонячного світла, підвищуючи загальну ефективність.

Прорив JinkoSolar був досягнутий завдяки інтеграції декількох передових технологій.

Компанія застосувала технологію надтонких полікремнієвих пасивних контактів, новий метод поглинання світла і рекомбінаційний проміжний шар з високою світлопроникністю і рухливістю носіїв.

Крім того, комірки мають ефективну технологію поверхневої пасивації з використанням гібридних матеріалів. Ці інновації в сукупності сприяють досягненню рекордної ефективності 33,34%.

Потенціал відкриття

Новий показник ефективності був підтверджено незалежними науковцями. Це досягнення перевершує попередній рекорд JinkoSolar у 32,33% для аналогічних фотоелектричних елементів, демонструючи швидкий прогрес у цій галузі.

Попри цей значний прогрес, є ще багато можливостей для вдосконалення. Німецькі вчені підрахували, що практична ефективність перетворення для перовскітних тандемних елементів може потенційно досягти 39,5%.

Досягнення цієї мети потребуватиме суттєвих змін в архітектурі комірки, таких як заміна бакмінстерфуллерену на більш прозорий шар переносу електронів та пошук альтернативи шарам оксиду олова-індію.

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Хоча досягнення JinkoSolar заслуговує на увагу, воно не є найвищим показником ефективності, зафіксованим для перовскітних тандемних фотоелектричних елементів. Наразі цей титул належить китайському виробнику Longi, який у листопаді 2023 року досягнув ефективності 33,9%.

Крім того, дослідники з Університету KAUST в Саудівській Аравії повідомили про розробку тандемного перовскіт-кремнієвого пристрою з ефективністю 33,7% на початку 2023 року.