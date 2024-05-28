PMMM може похвалитися чудовим коефіцієнтом світлопропускання 95%, що перевищує 91%, який зазвичай досягається більшістю видів скла. Така висока прозорість обумовлена унікальною мікроскопічною структурою поверхні, яка складається з масиву пірамідок, кожна з яких має ширину лише 10 мікрон.
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Ці мікроскопічні візерунки розсіюють 73% падаючого світла, надаючи поверхні матового вигляду, зберігаючи при цьому чудову світлопроникність.
Провідний дослідник Ган Хуан наголосив на універсальних перевагах матеріалу.
Він дозволяє створювати освітлені, без відблисків і з приватним простором інтер'єри для роботи і проживання. У теплицях висока світлопроникність може збільшити врожайність, оскільки ефективність фотосинтезу на 9 відсотків вища, ніж у теплицях зі скляним дахом,
– пояснив Хуанг.
Однією з особливостей PMMM є його здатність відбивати інфрачервоне випромінювання – процес, відомий як радіаційне охолодження. Відбиваючи інфрачервоні хвилі, матеріал може знизити температуру в приміщенні до 6 °C порівняно з температурою ззовні, що значно зменшує потребу в кондиціонуванні повітря та сприяє економії енергії.
Крім того, PMMM демонструє властивості самоочищення завдяки своїм гідрофобним мікроскопічним пірамідкам.
- Ці структури затримують тонкий шар повітря на поверхні, змушуючи краплі води від дощу або роси скочуватися, ефективно відводячи пил і бруд.
Ця властивість гарантує, що поверхні, вкриті PMMM, залишаються чистими з мінімальним доглядом.
Структура матеріалу та порівняння зі склом / Фото Gan Huang, KIT
Майбутнє революційного матеріалу
Хуан та його команда вважають, що багатофункціональні можливості PMMM можуть здійснити революцію в проєктуванні будівель та містобудуванні.
"Цей матеріал може одночасно оптимізувати використання сонячного світла в приміщенні, забезпечити пасивне охолодження і зменшити залежність від кондиціонерів", – каже науковець.
Рішення є масштабованим і може бути легко інтегроване в плани будівництва "зелених" будівель і містобудування.
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Оскільки дослідники продовжують вивчати весь потенціал PMMM, його застосування може ознаменувати значний зсув у бік більш стійких і ефективних будівельних практик, обіцяючи підвищений комфорт і продуктивність як для людей, так і для рослин.