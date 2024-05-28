PMMM может похвастаться превосходным коэффициентом светопропускания 95%, что превышает 91%, который обычно достигается большинством видов стекла. Такая высокая прозрачность обусловлена уникальной микроскопической структурой поверхности, которая состоит из массива пирамидок, каждая из которых имеет ширину всего 10 микрон.

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Эти микроскопические узоры рассеивают 73% падающего света, придавая поверхности матовый вид, сохраняя при этом замечательную светопроницаемость.

Ведущий исследователь Ган Хуан отметил универсальные преимущества материала.

Он позволяет создавать освещенные, без бликов и с приватным пространством интерьеры для работы и проживания. В теплицах высокая светопроницаемость может увеличить урожайность, поскольку эффективность фотосинтеза на 9 процентов выше, чем в теплицах со стеклянной крышей,

– объяснил Хуанг.

Одной из особенностей PMMM является его способность отражать инфракрасное излучение – процесс, известный как радиационное охлаждение. Отражая инфракрасные волны, материал может снизить температуру в помещении до 6 °C по сравнению с температурой снаружи, что значительно уменьшает потребность в кондиционировании воздуха и способствует экономии энергии.

Кроме того, PMMM демонстрирует свойства самоочищения благодаря своим гидрофобным микроскопическим пирамидкам.

Эти структуры задерживают тонкий слой воздуха на поверхности, заставляя капли воды от дождя или росы скатываться, эффективно отводя пыль и грязь.

Это свойство гарантирует, что поверхности, покрытые PMMM, остаются чистыми с минимальным уходом.



Структура материала и сравнение со стеклом / Фото Gan Huang, KIT

Будущее революционного материала

Хуан и его команда считают, что многофункциональные возможности PMMM могут совершить революцию в проектировании зданий и градостроительстве.

"Этот материал может одновременно оптимизировать использование солнечного света в помещении, обеспечить пассивное охлаждение и уменьшить зависимость от кондиционеров", – говорит ученый.

Решение является масштабируемым и может быть легко интегрировано в планы строительства "зеленых" зданий и градостроительства.

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Поскольку исследователи продолжают изучать весь потенциал PMMM, его применение может ознаменовать значительный сдвиг в сторону более устойчивых и эффективных строительных практик, обещая повышенный комфорт и производительность как для людей, так и для растений.