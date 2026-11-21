Відсутність Face ID у складаному iPhone Duo впливає не лише на розблокування смартфона. Через перехід на Touch ID користувачі втрачають частину звичних функцій і витрачають більше часу на повсякденні дії.

У iPhone Duo Apple використала сканер відбитків пальців Touch ID, вбудований у бічну кнопку живлення. Він дає змогу розблоковувати смартфон, підтверджувати платежі та проходити автентифікацію в застосунках. Про це пише BGR.

Чому Touch ID не може повністю замінити Face ID

Однак між двома технологіями є важлива відмінність. Touch ID потребує фізичного контакту з датчиком, тоді як Face ID розпізнає обличчя автоматично, щойно користувач дивиться на екран.

Через це власники складаного смартфона можуть зіткнутися з кількома незручностями.

1. Повільніше розблокування смартфона

Face ID дає змогу розблокувати iPhone, просто подивившись на нього. З Touch ID потрібно торкнутися бічної кнопки й правильно прикласти палець до сенсора.

Різниця особливо помітна взимку. Щоб розблокувати смартфон на вулиці, користувачам доводиться знімати рукавички. Це незручно під час прогулянок, пробіжок або поїздок громадським транспортом.

Автор матеріалу також звертає увагу на те, що розташування сенсора може створювати додаткові труднощі для лівшів. Захисний чохол теж здатен ускладнити доступ до кнопки.

2. Відсутність контролю відстані до екрана та інших функцій уваги

Система TrueDepth у звичайних iPhone підтримує функцію Screen Distance. Вона попереджає користувача, якщо той тривалий час тримає смартфон надто близько до обличчя. Apple додала її в iOS 17 у 2023 році, зокрема для зниження ризику розвитку короткозорості в дітей.

iPhone Duo не підтримує цю можливість. Без TrueDepth також недоступні стандартні Attention Aware Features – функції, які визначають, чи дивиться людина на екран. Завдяки їм смартфон може не блокувати дисплей, поки користувач читає, розгортати попередній перегляд сповіщень і зменшувати гучність сигналів.

3. Менш зручний доступ до сповіщень і прихованого вмісту

На iPhone з Face ID система автоматично розпізнає власника, щоб показати повний текст сповіщень на заблокованому екрані. У випадку з Touch ID для цього потрібно прикласти палець до сенсора.

Крім того, без Face ID повільніше відкривати захищений вміст. Це стосується прихованих фотографій, приватних вкладок Safari, заблокованих застосунків і спеціальної папки для прихованих програм.

Окремо автор радить перевірити налаштування доступу до Control Center на заблокованому екрані. Це може ускладнити дії зловмисників, які намагаються ввімкнути авіарежим після викрадення смартфона.

4. Незручності під час оплати через Apple Pay

На iPhone з Face ID для підтвердження безконтактної оплати достатньо подивитися на смартфон і піднести його до термінала. У iPhone Duo потрібно використовувати Touch ID.

Через це процес може затягуватися, якщо сенсор не відразу розпізнає відбиток пальця. Автор також зазначає, що йому складніше проводити оплату однією рукою.

Проблему можна частково вирішити за допомогою Apple Watch. Для підтвердження платежу достатньо двічі натиснути бічну кнопку годинника. Apple Pay також використовується для покупок в App Store, внутрішніх платежів у застосунках і оплати товарів на сайтах.

5. Повільніша автентифікація в застосунках

Face ID дає змогу швидко входити в банківські застосунки, поштові сервіси, месенджери та соціальні мережі. Він також допомагає підтверджувати паролі й ключі доступу, збережені в менеджерах паролів.

У iPhone Duo для цього потрібно торкатися сенсора Touch ID. Це додає окремий крок до звичної процедури.

Різниця стає помітнішою, коли користувач швидко перемикається між кількома програмами. Наприклад, під час купівлі квитка в транспортному застосунку може знадобитися поповнити картку через банківський сервіс, а потім повернутися до оплати. На смартфоні з Face ID такі дії відбуваються швидше.

Чи можна компенсувати відсутність Face ID

У матеріалі BGR згадуються два альтернативні способи розблокування iPhone Duo. Перший – використання сумісного Apple Watch, який може автоматично розблоковувати смартфон поблизу власника. Другий – функція Unlock with Front Camera, яку автор виявив у тестовій версії iOS 27.3 beta 2. Вона використовує фронтальну камеру для двовимірного розпізнавання обличчя. Водночас це не повноцінна заміна Face ID, адже технологія не використовує систему TrueDepth.

Отже, Touch ID забезпечує основні можливості біометричної автентифікації, але не відтворює всіх функцій Face ID. Для користувачів, які звикли до автоматичного розпізнавання обличчя, перехід на складаний iPhone може означати не лише зміну способу розблокування, а й повільнішу взаємодію зі смартфоном у повсякденних ситуаціях.