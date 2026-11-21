В iPhone Duo компания Apple использовала сканер отпечатков пальцев Touch ID, встроенный в боковую кнопку питания. Он позволяет разблокировать смартфон, подтверждать платежи и проходить аутентификацию в приложениях. Об этом пишет BGR.

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Почему Touch ID не может полностью заменить Face ID

Однако между двумя технологиями есть важное отличие. Touch ID требует физического контакта с датчиком, тогда как Face ID распознает лицо автоматически, только что пользователь смотрит на экран.

Из-за этого владельцы складного смартфона могут столкнуться с несколькими неудобствами.

1. Более медленная разблокировка смартфона

Face ID позволяет разблокировать iPhone, просто взглянув на него. С Touch ID нужно нажать боковую кнопку и правильно приложить палец к датчику.

Разница особенно заметна зимой. Чтобы разблокировать смартфон на улице, пользователям приходится снимать перчатки. Это неудобно во время прогулок, пробежек или поездок на общественном транспорте.

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Автор материала также обращает внимание на то, что расположение датчика может создавать дополнительные трудности для левшей. Защитный чехол тоже может затруднить доступ к кнопке.

2. Отсутствие контроля расстояния до экрана и других функций безопасности

Система TrueDepth в обычных iPhone поддерживает функцию Screen Distance. Она предупреждает пользователя, если тот длительное время держит смартфон слишком близко к лицу. Apple добавила ее в iOS 17 в 2023 году, в частности для снижения риска развития близорукости у детей.

iPhone Duo не поддерживает эту функцию. Без TrueDepth также недоступны стандартные Attention Aware Features – функции, которые определяют, смотрит ли человек на экран. Благодаря им смартфон может не блокировать дисплей, пока пользователь читает, отображать предварительный просмотр уведомлений и уменьшать громкость сигналов.

3. Менее удобный доступ к уведомлениям и скрытому контенту

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На iPhone с Face ID система автоматически распознает владельца, чтобы показать полный текст уведомлений на заблокированном экране. В случае с Touch ID для этого нужно приложить палец к датчику.

Кроме того, без Face ID медленнее открывается защищенный контент. Это касается скрытых фотографий, приватных вкладок Safari, заблокированных приложений и специальной папки для скрытых программ.

Отдельно автор советует проверить настройки доступа к Центру управления на заблокированном экране. Это может затруднить действия злоумышленников, пытающихся включить авиарежим после кражи смартфона.

4. Неудобства при оплате через Apple Pay

На iPhone с Face ID для подтверждения бесконтактной оплаты достаточно посмотреть на смартфон и поднести его к терминалу. На iPhone Duo нужно использовать Touch ID.

Почему процесс может затягиваться, если датчик не сразу распознает отпечаток пальца. Автор также отмечает, что ему сложнее производить оплату одной рукой.

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Проблему можно частично решить с помощью Apple Watch. Для подтверждения платежа достаточно дважды нажать боковую кнопку часов. Apple Pay также используется для покупок в App Store, внутренних платежей в приложениях и оплаты товаров на сайтах.

5. Более медленная аутентификация в приложениях

Face ID позволяет быстро входить в банковские приложения, почтовые сервисы, мессенджеры и социальные сети. Он также помогает подтверждать пароли и ключи доступа, сохраненные в менеджерах паролей.

В iPhone Duo для этого нужно прикоснуться к датчику Touch ID. Это добавляет отдельный шаг к привычной процедуре.

Разница становится более заметной, когда пользователь быстро переключается между несколькими приложениями. Например, при покупке билета в транспортном приложении может потребоваться пополнить карту через банковский сервис, а затем вернуться к оплате. На смартфоне с Face ID такие действия происходят быстрее.

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Можно ли компенсировать отсутствие Face ID

В материале BGR упоминаются два альтернативных способа разблокировки iPhone Duo. Первый – использование совместимых Apple Watch, которые могут автоматически разблокировать смартфон при приближении владельца. Второй – функция Unlock with Front Camera, которую автор обнаружил в тестовой версии iOS 27.3 beta 2. Она использует фронтальную камеру для двумерного распознавания лица. В то же время это не полноценная замена Face ID, ведь технология не использует систему TrueDepth.

Таким образом, Touch ID обеспечивает основные возможности биометрической аутентификации, но не воспроизводит все функции Face ID. Для пользователей, привыкших к автоматическому распознаванию лица, переход на складной iPhone может означать не только смену способа разблокировки, но и более медленное взаимодействие со смартфоном в повседневных ситуациях.