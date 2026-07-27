У Франції вперше зіткнулися з "вогняною хмарою" – пожежники назвали ситуацію безпрецедентною

Масштабна лісова пожежа на південному заході Франції спричинила рідкісне атмосферне явище, яке раніше майже не спостерігали в Європі. Воно не лише ускладнює боротьбу з вогнем, а й здатне створювати власні погодні умови.

Лісова пожежа, що охопила південний захід Франції, призвела до утворення pyrocumulonimbus – особливого типу хмари, яку ще називають "вогняною хмарою" або cumulonimbus flammagenitus. Про це повідомляє Phys із посиланням на Національну федерацію пожежників Франції (FNSPF).

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Чому над пожежею виникла "вогняна хмара"?

За словами речника федерації, підполковника Еріка Брокарді, подібне явище у Франції зафіксували вперше. Раніше такі хмари переважно виникали під час масштабних лісових пожеж в Австралії та Північній Америці, а також під час вивержень вулканів.

У NASA pyrocumulonimbus навіть отримали неофіційну назву "вогнедишний дракон серед хмар" через їхню надзвичайну руйнівну силу.

За словами Еріка Брокарді, у самому осередку пожежі температура біля поверхні настільки висока, що гаряче повітря стрімко підіймається вгору величезною колоною. На висоті воно стикається з холоднішими повітряними масами, унаслідок чого формується потужна хмара.

"Підвищення температури біля землі в самому центрі пожежі настільки сильне, що гаряче повітря стрімко підіймається вгору, де зустрічається з холоднішими повітряними масами. Саме цей контакт створює pyrocumulonimbus, або вогняну хмару, яка, на жаль, не містить вологи", – пояснив він.

На відміну від звичайних грозових хмар, така структура практично не приносить дощу. Натомість вона формує власну погодну систему, яка лише посилює пожежу.

Брокарді зазначає, що всередині хмари можуть виникати блискавки. Вони влучають у вже тліючі ділянки лісу та спричиняють нові осередки займання. Крім того, явище супроводжується низьким гулом.

Чому такі пожежі майже неможливо загасити?

За словами представника французьких пожежників, нинішня пожежа належить до так званих конвективних пожеж. Вона створює власні потужні повітряні потоки, які постійно змінюють напрямок.

На відміну від звичайної лісової пожежі, що поширюється переважно в одному напрямку, така пожежа може одночасно рухатися в різні боки, формуючи одразу кілька фронтів вогню.

"Ми не знаємо, як поширюватиметься пожежа, тому що її фронт постійно змінюється. Ми не можемо боротися з нею безпосередньо. Це сценарій Давида проти Голіафа. Ми чекаємо моменту, коли з'явиться слабке місце, щоб завдати удару саме там", – сказав Брокарді. Він додав, що кардинально змінити ситуацію можуть лише дуже сильні тривалі дощі або природна перешкода, яка не дозволить полум'ю поширюватися далі, наприклад морське узбережжя.

Пожежники перейшли до оборонної тактики

Через непередбачувану поведінку пожежі рятувальники були змушені відмовитися від активного наступу на вогонь і перейти до захисту людей та важливих об'єктів.

"Ми досягли стану, який можна назвати 'оперативною неможливістю'. Це означає, що ми маємо визнати існування природної сили, яку наразі не можемо контролювати", – наголосив речник FNSPF.

За його словами, головним завданням пожежників зараз є евакуація людей, захист критично важливих об'єктів і порятунок тварин. Попри надзвичайно складну ситуацію, Брокарді підкреслив, що рятувальники не втрачають мотивації.

"Ми усвідомлюємо, що зіткнулися із ситуацією, коли безсилі. Але це безсилля не залишає місця для відчаю. Ми переконані, що кожне наше зусилля принесе результат", – сказав він. Водночас він зазначив, що до району пожежі неможливо перекинути всіх пожежників країни, оскільки ризик масштабних займань зберігається по всій Франції. Саме тому рятувальникам доводиться розподіляти сили так, щоб бути готовими до нових надзвичайних ситуацій.