Лесной пожар, охвативший юго-запад Франции, привел к образованию pyrocumulonimbus – особого типа облака, которое еще называют "огненным облаком" или cumulonimbus flammagenitus. Об этом сообщает Phys со ссылкой на Национальную федерацию пожарных Франции (FNSPF).

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Почему над пожаром возникло "огненное облако"?

По словам представителя федерации, подполковника Эрика Брокарди, подобное явление во Франции зафиксировали впервые. Ранее такие облака в основном возникали во время масштабных лесных пожаров в Австралии и Северной Америке, а также при извержениях вулканов.

В NASA pyrocumulonimbus даже получили неофициальное название "огнедышащий дракон среди облаков" из-за их чрезвычайной разрушительной силы.

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По словам Эрика Брокарди , в самом очаге пожара температура у поверхности настолько высока, что горячий воздух стремительно поднимается вверх по огромной колонне. На высоте оно сталкивается с более холодными воздушными массами, в результате чего формируется мощное облако.

"Повышение температуры у земли в самом центре пожара настолько сильно, что горячий воздух стремительно поднимается вверх, где встречается с более холодными воздушными массами. Именно этот контакт создает pyrocumulonimbus, или огненное облако, которое, к сожалению, не содержит влаги", – пояснил он.

В отличие от обычных грозовых облаков такая структура практически не приносит дождя . Она формирует собственную погодную систему, которая только усиливает пожар.

Броккард отмечает, что внутри облака могут возникать молнии. Они попадают в уже тлеющие участки леса и вызывают новые очаги возгорания. Кроме того, явление сопровождается низким гулом.

Почему такие пожары почти невозможно потушить?

По словам представителя французских пожарных, нынешний пожар относится к так называемым конвективным пожарам. Она создает собственные мощные воздушные потоки, постоянно меняющие направление.

В отличие от обычного лесного пожара, распространяющегося преимущественно в одном направлении , такой пожар может одновременно двигаться в разные стороны, формируя сразу несколько фронтов огня.

"Мы не знаем, как будет распространяться пожар, потому что его фронт постоянно меняется. Мы не можем бороться с ним напрямую. Это сценарий Давида против Голиафа. Мы ждем момента, когда появится слабое место, чтобы нанести удар именно там", – сказал Брокарди. Он добавил , что кардинально изменить ситуацию могут лишь очень сильные длительные дожди или природное препятствие, которое не позволит пламени распространяться дальше, например морское побережье.

Пожарные перешли к оборонной тактике

Из-за непредсказуемого поведения пожара спасатели были вынуждены отказаться от активного наступления на огонь и перейти к защите людей и важных объектов.

"Мы достигли состояния, которое можно назвать 'оперативной невозможностью'. Это означает, что мы должны признать существование природной силы, которую пока не можем контролировать", - подчеркнул представитель FNSPF.

По его словам, главной задачей пожарных сейчас эвакуация людей, защита критически важных объектов и спасение животных. Несмотря на сложнейшую ситуацию , Броккарди подчеркнул, что спасатели не теряют мотивации.

"Мы осознаем, что столкнулись с ситуацией, когда бессильны. Но это бессилие не оставляет места для отчаяния. Мы убеждены, что каждое наше усилие принесет результат", – сказал он. В то же время он отметил , что в район пожара невозможно опрокинуть всех пожарных страны, поскольку риск масштабных возгораний сохраняется по всей Франции. Поэтому спасателям приходится распределять силы так, чтобы быть готовыми к новым чрезвычайным ситуациям.