Фосфатный двигатель климата

В центре этого глобального процесса стоит фосфат – критически важное соединение фосфора, необходимое для роста морских организмов. Исследователи считают его "невидимой" частью климатического пазла. Когда уровень моря поднимался, широкие континентальные шельфы поглощали фосфаты в мелководные отложения, не давая им попасть в открытый океан, говорится в исследовании журнала PNAS. Это автоматически снижало продуктивность морской жизни, из-за чего меньшее количество органического углерода оседало на дне. В результате этого углекислый газ накапливался в атмосфере, а планета становилась теплее.

Падение уровня моря запускало диаметрально противоположный процесс. Континентальные шельфы сужались и больше фосфатов попадало в воду, стимулируя бурное развитие планктона и других морских существ.

Когда это органическое богатство погибало и опускалось ко дну, процесс его разложения поглощал растворенный кислород. Это создавало зоны с низким содержанием кислорода, которые в свою очередь высвобождали еще больше фосфатов из донных осадков.

Такой цикл обратной связи способствовал более быстрому захоронению углерода под морским дном, что постепенно уменьшало количество углекислого газа в воздухе и охлаждало Землю.

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Эта система помогла контролировать, сколько углекислого газа оставалось в атмосфере в течение десятков миллионов лет.

– прокомментировал профессор кафедры наук о Земле и окружающей среде Сиракузского университета Зунли Лу.

Уроки эпохи эоцена

Исследователи проанализировали геологические данные за последние 60 миллионов лет. Ярким примером сбоя этой системы стал эоцен, продолжавшийся примерно 56 – 34 миллиона лет назад. Тогда очень высокий уровень моря затопил шельфы и "запер" фосфаты в мелководье. Механизм захоронения углерода почти бездействовал, океан оставался насыщенным кислородом, а планета находилась в состоянии длительного перегрева.

Для анализа древних условий лаборатория Сиракузского университета применила инновационный метод измерения соотношения йода к кальцию в остатках микроскопических фосфорных организмов – фораминифер. Эти исследования доказали, что, несмотря на значительные внешние воздействия, смещение зон с низким содержанием кислорода в более глубокие воды со временем сделало климатическую систему Земли более устойчивой.

Подобная природная стойкость помогала планете избегать экстремальных температурных скачков в течение эонов, стабилизируя уровень кислорода и углекислого газа в атмосфере.