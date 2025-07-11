Комп'ютери з Windows 11 зможуть самостійно виправляти критичні помилки, але потрібен інтернет

Microsoft нещодавно анонсувала нову можливість для Windows 11, яка здатна самостійно виявляти та усувати критичні помилки, що заважають нормальному запуску системи. Ця технологія обіцяє значно полегшити життя користувачам і зменшити залежність від технічної підтримки під час серйозних збоїв.

Функція під назвою Quick Machine Recovery (QMR) у Windows 11, дозволить системі автоматично діагностувати та виправляти проблеми, що перешкоджають завантаженню комп’ютера, розповідає 24 Канал.

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Ця технологія, доступна наразі в тестовому режимі для учасників програми Windows Insider у каналі Beta для версії 24H2, є частиною ініціативи Windows Resiliency Initiative, оголошеної на конференції Microsoft Ignite 2024.

Як працюватиме функція швидкого відновлення у Windows 11?

Якщо комп’ютер не може нормально запуститися через критичну помилку, він переходить у спеціальний режим відновлення – Windows Recovery Environment (WinRE). У цьому режимі система намагається підключитися до мережі (через Ethernet або Wi-Fi із захистом WPA) і зв’язатися з серверами Microsoft.

Компанія аналізує дані про збій, визначає причину проблеми та, якщо це можливо, надсилає цільове виправлення через Windows Update. Це дозволяє уникнути необхідності ручного втручання користувача чи звернення до IT-фахівців.

Для домашніх користувачів Windows 11 Home функція хмарного відновлення буде активована за замовчуванням, але автоматичне виправлення помилок поки що вимкнене. У версіях Pro та Enterprise адміністратори зможуть налаштовувати ці параметри, включаючи інтервали перевірки оновлень (рекомендується кожні 30 хвилин) і час очікування перезавантаження (рекомендується 72 години).

Ця функція заміняє собою попередній інструмент Startup Repair, хоча останній залишиться доступним для випадків, коли немає підключення до Інтернету. Користувачі також можуть відключити Quick Machine Recovery, якщо бажають повернутися до локальних методів відновлення.

Наразі підтримуються лише дротові мережі та Wi-Fi з паролями WPA/WPA2, але в майбутньому Microsoft планує розширити сумісність із іншими типами підключень. Для тестування функції доступний спеціальний режим, який дозволяє імітувати збій і перевірити процес відновлення без реальної поломки системи.

До речі, нещодавно вперше за 40 років Microsoft змінить дизайн "синього екрану смерті" у Windows 11. Новий інтерфейс буде відповідати принципам дизайну Windows 11, але остаточний колір екрана поки не підтверджено.