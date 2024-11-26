Під льодом Гренландії знайшли покинуту військову базу часів холодної війни

Радар NASA виявив у Гренландії те, що вчені назвали "містом під льодом", хоча насправді це невелика військова база, покинута після завершення холодної війни. Вона запечатана під товстими крижаними нашаруваннями.

Деталі

Команда, що пролітала над Гренландією у квітні минулого року, помітила щось незвичайне під величезним льодовиковим щитом. У пустельній смузі, де очікували побачити лише кригу, вони виявили пляму серед однорідного оточення. Це Camp Century – військова база, побудована під Гренландією інженерним корпусом армії США у 1959 році, повідомляє 24 Канал з посиланням на Earth Observatory.

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Алекс Гарднер, учений-кріосферолог з Лабораторії реактивного руху NASA, каже, що їм знадобився деякий час, щоб з'ясувати, що це таке.

Camp Century був побудований у холодній частині світу, де температура опускається до мінус 57 градусів за Цельсієм, а швидкість вітру може перевищувати 193 кілометри на годину. Попри це, інженерний корпус звів тут розгалужену базу, яка могла прийняти до 200 людей одночасно.

Коли Camp Century будувався, він знаходився ближче до поверхні, але у 1967 році це місце було покинуте. За 57 років, що минули з того часу, на вершині об'єкта накопичилося щонайменше 30 метрів снігу та льоду. Як стверджується, 47 000 галонів радіоактивних відходів, вироблених ядерним реактором табору були поховані разом із ним.



Camp Century на радарі з повітря / Фото Michala Garrison/Jesse Allen/NASA/JPL-Caltech/GSFC

Попри те, що об'єкт був покинутий протягом десятків років, робота, проведена в Camp Century, продовжує розкривати деталі історії Землі. Ґрунтові керни, витягнуті з цього місця, досі аналізуються методами, які не існували тоді, коли вони були витягнуті, щоб допомогти розповісти історію стародавнього клімату Землі.

Легко забути, що мільйони років тому Гренландія була зеленим ландшафтом, де водилися мастодонти, краби, гуси та інші тварини, а також росли соснові ліси. Керни, знайдені в Camp Century, проливають світло на попередні умови на Землі, допомагаючи вченим прогнозувати клімат нашої планети в майбутньому.

Це відкриття не ставило собі за мету знайти табір США. Вчені насправді просто перевіряли здатність пристрою UAVSAR картографувати внутрішні шари льодовикового покриву.

Загублені міста зазвичай знаходять у густих тропічних лісах, де археологи використовують лідарну зйомку, щоб побачити структури, приховані під густим листям. На початку цього року одна з таких команд знайшла тисячі будівель мая на мексиканському півострові Юкатан. Нещодавнє дослідження в Гренландії використовувало той самий принцип, але в іншій технології, яка замість лазерного світла випускає радіохвилі.