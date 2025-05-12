Радянський космічний апарат, який не долетів до Венери, нарешті повернувся на Землю: де він упав

Після понад півстоліття блукання в космосі радянський зонд, створений для місії на Венеру, несподівано повернувся на Землю. Вчені не могли сказати наперед, де саме він упаде – можлива траєкторія охоплювала практично всю сушу, крім найпівнічніших регіонів. Під загрозою була й Україна, але, на щастя, нам пощастило – потенційно небезпечний апарат не завдав нікому шкоди. Де ж він упав?

Місце падіння

Зонд під назвою "Космос 482", запущений ще в 1972 році, нарешті завершив свою подорож, за якою уважно спостерігала вся планета останніми тижнями. У ніч на суботу він увійшов в атмосферу та впав в Індійський океан. Апарат зійшов з орбіти приблизно о 6:24 за Гринвічем (8:24 за Києвом) неподалік від узбережжя Індонезії, на захід від Джакарти. Відомостей про пошкодження або постраждалих немає. Наразі невідомо, чи вдалося спусковому апарату досягти океанської поверхні в цілості, повідомляє 24 Канал з посиланням на Space.com.

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Спочатку "Космос 482" планувався як частина програми "Венера", у межах якої Радянський Союз збирав наукові дані з другої планети Сонячної системи. Але через несправність верхнього ступеня ракети "Союз", апарат не зміг вирватися з гравітаційного поля Землі і залишився на нестабільній еліптичній орбіті навколо планети.

Цей зонд називали "сестрою" апарата "Венера-8", що стартував того ж року та успішно передав дані з поверхні Венери протягом понад 50 хвилин, перш ніж згоріти. Після невдалого запуску "Космос 482" розпався на дві частини – основний корпус, який згорів у атмосфері в 1981 році, і спусковий апарат, що залишався на орбіті понад пів століття.

Оскільки капсула була спроєктована для проходження крізь щільну атмосферу Венери, є ймовірність, що вона збереглася в майже первісному стані, пролетівши крізь атмосферу Землі. Якщо уламки будуть виявлені, вони юридично належатимуть Росії згідно з міжнародними космічними угодами. Наразі невідомо, чи займатиметься хтось пошукати решток.

Рештки "Космосу 482" мають ширину близько 1 метра і важать близько 495 кілограмів. Якщо він не розпався на частини при вході в атмосферу, то, за словами голландського супутникового дослідника Марко Лангбрука, апарат, імовірно, вдарився б об поверхню Землі зі швидкістю близько 240 км/год. У цьому випадку "кінетична енергія при ударі була б подібна до енергії уламка метеорита розміром 40-55 см.