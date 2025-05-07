Що кажуть учені

Нові супутникові знімки вказують на те, що радянський космічний апарат, який от-от впаде на Землю, може тягнути за собою щось, схоже на парашут. На фото, опублікованих нещодавно, видно структуру, яка тягнеться за зондом "Космос 482" – це може бути частина системи гальмування, що мала допомогти йому сісти на Венеру. Однак існують сумніви, чи зможе він уповільнити падіння, повідомляє 24 Канал з посиланням на астрофотографа Ральфа Вандеберга.

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Цей спусковий апарат, якому вже 53 роки, наразі повертається до Землі після десятиліть перебування на орбіті. Запущений у 1972 році в межах радянської програми "Венера", зонд мав здійснити посадку на поверхню планети-сусідки. Але через збій ракети-носія апарат розпався: головна частина впала на Землю ще у 1981 році, а посадковий модуль залишився на навколоземній орбіті.

Очікується, що падіння відбудеться приблизно 10 травня. У зв’язку з цим астрономи проаналізували нові фотографії апарата й помітили об’єкт, який тягнеться за ним. Голландський астроном і астрофотограф Ральф Вандеберг, який оприлюднив знімки 29 квітня 2025 року, вважає, що йдеться про "якусь структуру, з’єднану з капсулою". За його словами, цілком можливо, що це парашут, однак остаточної впевненості в цьому немає.



На цих знімках видно слабку структуру, що тягнеться за кораблем / Фото Ralf Vandebergh

"Космос 482" є майже ідентичним апаратом до зонда "Венера-8", який також було запущено в 1972 році. Його "сестра" успішно здійснила посадку на Венеру й передавала дані з її поверхні протягом понад 50 хвилин, перш ніж згоріти в її атмосфері. Сам же "Космос 482" має масу 495 кілограмів і висоту приблизно 1 метр, і спроєктований був так, щоб витримати екстремальні умови атмосфери Венери – тому є велика ймовірність, що він переживе і вхід у земну атмосферу.

Перші знімки високої якості Вандеберг зробив у липні 2024 року. Порівнюючи з фото десятирічної давнини – зокрема, 2014 року – видно, що за капсулою тягнеться витягнутий об'єкт. На кількох кадрах він виглядає як слабко виражена лінія, що виходить з кулеподібного корпусу апарата.

Навіть якщо ця структура справді є парашутом, малоймовірно, що вона виконає свою функцію. Астроном вказує: якщо парашут розкрився ще в космосі, то, швидше за все, він згорить при входженні в щільні шари атмосфери, не сповільнивши падіння.

Поки супутникові трекери уважно стежать за траєкторією апарата, нові знімки та прогнози щодо місця приземлення з’являтимуться найближчими днями.