Що відомо

На початку квітня космічний апарат зафіксував падіння тиску палива в магістралі, що подає газ ксенон до електричних двигунів зонда. Тиск впав із 36 до приблизно 26 psi (фунтів на квадратний дюйм), після чого апарат автоматично вимкнув двигуни, повідомляє 24 Канал з посиланням на офіційне оголошення NASA.

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Інженери NASA вже розслідують, що саме стало причиною цього збою. Щоб не ризикувати, команда вирішила відкласти повторний запуск двигунів щонайменше до середини червня. У разі потреби можливе перемикання на резервну паливну лінію – конструкція силової установки передбачає дві ідентичні системи подачі палива.

Попри цю затримку, в NASA зазначають, що поки не мають серйозних побоювань щодо термінів і безпеки всього проєкту. За словами Луїзи Проктер, директорки відділу планетарних наук агентства, такі інциденти – не рідкість у складних міжпланетних місіях, і саме для цього передбачені резервні системи.

Місія до астероїда Психея була запущена в жовтні 2023 року й має подолати мільярди кілометрів, щоб дістатися до цілі – астероїда Психея, розташованого в головному поясі між Марсом і Юпітером. Місія розрахована на вісім років. У травні 2024 року космічний апарат уперше запустив свою сонячно-електричну силову установку, яка використовує сонячну енергію для живлення чотирьох електродвигунів, що працюють за принципом іонного прискорення. Вони створюють крихітну, але стабільну тягу – лише 240 міліньютонів. Але цього вистачає для довготривалого міжпланетного польоту.

Зараз апарат перебуває на відстані приблизно 238 мільйонів кілометрів від Землі.

Навесні 2026 року його траєкторія поверне його до Марса, щоб він міг використати гравітацію планети для швидкого руху до головного поясу астероїдів між Марсом і Юпітером.

Зонд почне обертатися навколо астероїда наприкінці липня 2029 року і вже в серпні розпочне детальне вивчення..

Корпус апарата має менше 5 метрів у довжину, проте його сонячні панелі в розгорнутому стані розтягуються більш ніж на 24 метри й охоплюють площу понад 74 квадратні метри. Це найбільші сонячні панелі, які будь-коли запускали в міжпланетний простір з Лабораторії реактивного руху NASA.

Сам астероїд Психея є унікальним – він майже повністю складається з металу, що робить його потенційним ядром ранньої протопланети. За розміром – приблизно 226 кілометрів у ширину – він поступається лише кільком іншим відомим астероїдам.

Вартість цього космічного об'єкта оцінюється в понад 10 000 квадрильйонів доларів – сума, що теоретично перевищує всю світову економіку. Хоча видобуток його ресурсів лишається фантастикою, вивчення Психеї може дати відповідь на одне з найважливіших питань – як формувалися планети на ранніх етапах існування Сонячної системи.

Місія готувалася роками й уже проходила через низку технічних проблем. Спочатку запуск планували на 2022 рік, однак програмне забезпечення корабля виявилося неготовим, що відклало старт на рік. Менш ніж за тиждень до нового запуску, призначеного на 5 жовтня 2023 року, виявили ще одну несправність, пов'язану з потенційним перегрівом двигунів, тому запуск перенесли ще на тиждень.

Поки що всі системи, окрім паливної магістралі, працюють справно. Інженери продовжують моніторинг ситуації, адже до моменту корекції траєкторії залишилося не так багато часу.