Японська космічна ракета вибухнула через кілька секунд після зльоту: вражаючі відео

Перший запуск ракети Kairos японської компанії Space One закінчився невдачею: ракета-носій вибухнула через кілька секунд після того, як покинула вежу в префектурі Вакаяма. Space One прагнула стати першою в країні, хто успішно запустить супутник на орбіту.

Деталі запуску

18-метрова ракета стартувала об 11:01 за японським часом у середу, 13 березня. Вона вибухнула всього через 5 секунд після старту. На відеозаписі можна побачити гігантську вогняну кулю, дим і численні уламки, що падають донизу.

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Як повідомляє Associated Press, ніхто не постраждав. Пожежа, що виникла після вибуху, була швидко взята під контроль.

Запуск і момент вибуху: відео

Ракета-носій повинна була розгорнути експериментальний супутник для Центру супутникової розвідки Кабінету міністрів Японії. AP повідомляє, що основним завданням цього супутника був моніторинг військових об'єктів у Північній Кореї. Він також мав слугувати тимчасовою заміною будь-яких розвідувальних супутників, які можуть бути виведені з ладу.

Автоматична система самознищення "Кайроса" спрацювала через п'ять секунд після запуску з нез'ясованих поки що причин.

Ракета припинила політ після того, як вирішила, що виконання її місії буде складним,

– заявив журналістам президент компанії Масакадзу Тойода.

Високоточна автоматизована система запуску, ймовірно, виявила аномалії в траєкторії польоту, швидкості або системах управління — помилки, які могли поставити під загрозу людей на землі.

Варто зазначити, що у цьому вибуху немає нічого дивного, адже вкрай рідко кому вдається вивести супутник на орбіту з першої спроби. Компанія каже, що "сприймає те, що сталося, позитивно", підкресливши важливість "нових даних і досвіду" для досягнення успіху в майбутньому. Зараз Space One проводить розслідування інциденту.

Що відомо про ракетну програму Японії

Сьогодні Японія хоче доєднатися до таких космічних держав, як США та Китай. Її розробники з різних компаній та державних організацій прагнуть створити більш економічно вигідні ракети-носії, ніж у конкурентів. Ці зусилля спрямовані на задоволення зростаючого попиту на запуски супутників як з боку японського уряду, так і з боку міжнародних клієнтів. Японське космічне агентство JAXA тим часом нещодавно запустило свою нову ракету H3 з другої спроби.

Space One, заснована в липні 2018 року, хоче активно конкурувати з такими великими гравцями, як SpaceX і Rocket Lab. У цьому конкурентному середовищі Kairos демонструє потенціал завдяки моделі, яка дуже нагадує ракету Electron від Rocket Lab, яка сьогодні здійснила 41 успішну місію.

Триступенева ракета Kairos, оснащена твердопаливними двигунами і рідкопаливним розгінним блоком, призначена для виведення на низьку навколоземну орбіту корисного вантажу вагою до 250 кілограмів. Компанія, яка отримала інвестиції від Canon Electronics, IHI Aerospace, Shimizu Corporation і Банку розвитку Японії (серед багатьох інших банків), має намір запускати 30 ракет щорічно до 2030-х років.