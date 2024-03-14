Детали запуска

18-метровая ракета стартовала в 11:01 по японскому времени в среду, 13 марта. Она взорвалась всего через 5 секунд после старта. На видеозаписи можно увидеть гигантский огненный шар, дым и многочисленные обломки, падающие вниз.

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Как сообщает Associated Press, никто не пострадал. Пожар, возникший после взрыва, был быстро взят под контроль.

Запуск и момент взрыва: видео

Ракета-носитель должна была развернуть экспериментальный спутник для Центра спутниковой разведки Кабинета министров Японии. AP сообщает, что основной задачей этого спутника был мониторинг военных объектов в Северной Корее. Он также должен был служить временной заменой любых разведывательных спутников, которые могут быть выведены из строя.

Автоматическая система самоуничтожения "Кайроса" сработала через пять секунд после запуска по невыясненным пока причинам.

Ракета прекратила полет после того, как решила, что выполнение ее миссии будет сложным,

– заявил журналистам президент компании Масакадзу Тойода.

Высокоточная автоматизированная система запуска, вероятно, обнаружила аномалии в траектории полета, скорости или системах управления — ошибки, которые могли поставить под угрозу людей на земле.

Стоит отметить, что в этом взрыве нет ничего удивительного, ведь крайне редко кому удается вывести спутник на орбиту с первой попытки. Компания говорит, что "воспринимает то, что произошло, позитивно", подчеркнув важность "новых данных и опыта" для достижения успеха в будущем. Сейчас Space One проводит расследование инцидента.

Что известно о ракетной программе Японии

Сегодня Япония хочет присоединиться к таким космическим державам, как США и Китай. Ее разработчики из разных компаний и государственных организаций стремятся создать более экономически выгодные ракеты-носители, чем у конкурентов. Эти усилия направлены на удовлетворение растущего спроса на запуски спутников как со стороны японского правительства, так и со стороны международных клиентов. Японское космическое агентство JAXA тем временем недавно запустило свою новую ракету H3 со второй попытки.

Space One, основанная в июле 2018 года, хочет активно конкурировать с такими крупными игроками, как SpaceX и Rocket Lab. В этой конкурентной среде Kairos демонстрирует потенциал благодаря модели, которая очень напоминает ракету Electron от Rocket Lab, которая сегодня осуществила 41 успешную миссию.

Трехступенчатая ракета Kairos, оснащена твердотопливными двигателями и жидкотопливным разгонным блоком, предназначена для выведения на низкую околоземную орбиту полезного груза весом до 250 килограммов. Компания, которая получила инвестиции от Canon Electronics, IHI Aerospace, Shimizu Corporation и Банка развития Японии (среди многих других банков), намерена запускать 30 ракет ежегодно до 2030-х годов.