Помер один із ключових директорів Samsung

Раптова смерть співдиректора Samsung Хана Чон Хі викликала шок у технологічній індустрії. Тепер компанія, що й досі переживає складний період, лишається під керівництвом лише одного керівника, Юн Йон Хьона, який нещодавно обійняв посаду. Усе це відбувається в критичний момент для компанії, коли вона прагне відновити позиції на ринку чипів і адаптуватися до мінливого геополітичного ландшафту.

Причина смерті

Хан Чон Хі, який очолював Samsung з 2022 року, помер від серцевого нападу у віці 63 років. Як пишуть ЗМІ, сталося це у вівторок в лікарні під час лікування, яке йому надавали після зупинки серця, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Хан відіграв ключову роль у розвитку телевізійного бізнесу Samsung, зробивши його впливовим на світовому ринку. Його смерть лишає невизначеність щодо майбутньої стратегії компанії, особливо в маркетингу та розвитку побутової техніки.

Юн Йон Хьон, який нещодавно був призначений співдиректором, тепер одноосібно очолює Samsung. Він отримав завдання відновити позиції компанії на ринку напівпровідників, де компанія відстає від конкурентів, таких як SK Hynix і TSMC, у виробництві чипів для штучного інтелекту.

Samsung переживає непростий період, стикаючись із тривалим зниженням прибутків та падінням вартості акцій. Компанія відстає від конкурентів у виробництві передових чипів пам'яті та контрактному виробництві чипів, а також втратила лідерство на ринку смартфонів, поступившись Apple. На зустрічі з акціонерами Хан Чон Хі визнав, що 2025 рік буде складним, і компанія планує гнучко реагувати на можливі мита США. Він також перепросив за те, що Samsung не змогла вчасно адаптуватися до ринку чипів для штучного інтелекту, де компанія відстає від SK Hynix.

Samsung традиційно має структуру з двома виконавчими директорами, які розподіляють нагляд за споживчими підрозділами та підрозділами мікросхем. Компанія ще не визначилася з наступником Хана Чон Хі. У документі на фондовій біржі вона заявила, що Юн Йон Хьон поки що буде єдиним генеральним директором.