Деталі

Гігант електроніки, який заплатив 86,8 мільярда корейських вон (близько 59 мільярдів доларів) за 14,7% акцій у 2023 році, заявив, що купує ще одну частку, щоб посилити свій відділ робототехніки й прискорити розробку людиноподібних роботів. Rainbow Robotics буде інтегрована як дочірня компанія Samsung, і очікується, що угода буде завершена в лютому 2025 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на Neowin.

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Компанія також заявила, що створить Офіс робототехніки майбутнього, який буде підпорядковуватися безпосередньо головному виконавчому директору. Ця угода дозволить Rainbow Robotics вийти на закордонні ринки, використовуючи можливості Samsung.

Компанія Rainbow, заснована в 2011 році дослідниками Корейського інституту передових технологій (KAIST), розробила дворучні мобільні маніпулятори (роборуки) та автономних мобільних роботів для застосування у виробництві та логістиці. Вона також має роботів-гуманоїдів (серія HUBO) і серію роботів, які називаються "коботами", де частка "ко" означає колаборацію, співпрацю з людиною. Це такі собі роботи-помічники.



Робот із серії HUBO / Фото Rainbow Robotics

У компанії зараз працює 86 співробітників. Засновник Rainbow, доктор Джун-хо О, колишній найбільший акціонер почесний професор KAIST, залишиться у компанії, щоб очолити новий проєкт під назвою Future Robotics Office у Samsung, а також виступати в ролі радника.

Samsung є лише однією з багатьох компаній, які вступили в гонку людиноподібних роботів, здатних працювати автономно.

Microsoft і OpenAI планують використовувати свої технології для людиноподібних роботів.

Tesla у 2024 році вкотре демонструвала свій власний погляд на роботів – Optimus.

Nvidia також планує наступного року випустити нову лінійку компактних комп'ютерів для людиноподібних роботів під назвою Jetson Thor.

У 2022 році Samsung заявила, що робототехніка, поряд зі штучним інтелектом, 5G і автомобільною електронікою, буде ключовою частиною її майбутніх ініціатив.