Роботи знову в полі зору OpenAI

Як тепер пишуть ЗМІ, двоє осіб, "безпосередньо знайомих" із планами компанії, розповіли в анонімному інтерв'ю виданню The Information, що OpenAI вже деякий час знову крутиться в цій сфері, але наразі, судячи з усього, обмежується лише фінансовою підтримкою роботобудівних компаній. Зокрема, інвестиції спрямували до Figure та 1X. Крім того, фінансування отримала фірма "загального призначення" Physical Intelligence, що спеціалізується на штучному інтелекті, пише 24 Канал.

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У 2021 році OpenAI відмовилася від таких амбіцій, тихо закривши свій підрозділ робототехніки. Як тоді писали ЗМІ, фактично це сталося ще у жовтні 2020 року, але перше повідомлення надійшло значно пізніше, у липні. При чому дізналися ми про це не з офіційних заяв, а з подкасту, в якому взяв участь співзасновник компанії Войцех Заремба.

OpenAI тоді зупинилася на етапі створення роборуки з п'ятьма пальцями, яка б могла складати кубик Рубіка. Але, як згодом сказав прессекретар компанії, "через швидкий розвиток штучного інтелекту та його можливостей ми виявили, що інші підходи, такі як навчання з підкріпленням із зворотним зв’язком людини, призводять до швидшого прогресу в наших дослідженнях навчання з підкріпленням". Із такого заплутаного формулювання можна зрозуміти, що керівництво вирішило, що розробка моделей ШІ є набагато перспективнішою.

Як працювала роборука від OpenAI: відео

Звісно, за останні три роки відбулося чимало подій: прориви як в апаратному забезпеченні, так і в системах штучного інтелекту, що його підтримують. Тому дійсно є сенс спробувати ще раз. Але якщо компанія серйозно налаштована вийти на цей ринок особисто, а не просто підтримувати партнерські фірми, то їй доведеться зробити кілька дорогих придбань стартапів, відродити підрозділ робототехніки в себе і загалом багато чого наздогнати в і без того конкурентній сфері.