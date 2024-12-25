Роботы снова в поле зрения OpenAI

Как теперь пишут СМИ, два человека, "непосредственно знакомых" с планами компании, рассказали в анонимном интервью изданию The Information, что OpenAI уже некоторое время снова крутится в этой сфере, но пока, судя по всему, ограничивается лишь финансовой поддержкой роботостроительных компаний. В частности, инвестиции направили в Figure и 1X. Кроме того, финансирование получила фирма "общего назначения" Physical Intelligence, специализирующаяся на искусственном интеллекте, пишет 24 Канал.

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В 2021 году OpenAI отказалась от таких амбиций, тихо закрыв свое подразделение робототехники. Как тогда писали СМИ, фактически это произошло еще в октябре 2020 года, но первое сообщение поступило значительно позже, в июле. Причем узнали мы об этом не из официальных заявлений, а с подкаста, в котором принял участие соучредитель компании Войцех Заремба.

OpenAI тогда остановилась на этапе создания роборуки с пятью пальцами, которая бы могла складывать кубик Рубика. Но, как впоследствии сказал пресс-секретарь компании, "из-за быстрого развития искусственного интеллекта и его возможностей мы обнаружили, что другие подходы, такие как обучение с подкреплением с обратной связью человека, приводят к более быстрому прогрессу в наших исследованиях обучения с подкреплением". Из такой запутанной формулировки можно понять, что руководство решило, что разработка моделей ИИ намного перспективнее.

Как работала роборука от OpenAI: видео

Конечно, за последние три года произошло немало событий: прорывы как в аппаратном обеспечении, так и в системах искусственного интеллекта, что его поддерживают. Поэтому действительно есть смысл попробовать еще раз. Но если компания серьезно настроена выйти на этот рынок лично, а не просто поддерживать партнерские фирмы, то ей придется сделать несколько дорогих приобретений стартапов, возродить подразделение робототехники у себя и в целом многое догнать в и без того конкурентной сфере.