Компанія вітає з Різдвом

Нове відео починається зі снігопаду десь на заводі Boston Dynamics. Робособака Spot жовтого кольору з якимись невідомими надбудовами на корпусі проходить повз камеру й ховається за кадром. Вже за кілька секунд ми бачимо лабораторію, в якій тестуються роботи. Нова версія Atlas стоїть прямо, вдягнена в червоний костюм Санти. Голос за кадром відраховує "три, два один" і машина робить сальто назад, пише 24 Канал.

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Дивіться, як Atlas від Boston Dynamics робить сальто назад: відео

Завершується ролик привітанням і побажаннями щасливих свят від Boston Dynamics.

Сальто – це ще один трюк в арсеналі цих роботів, яких компанія в першу чергу навчає різноманітним корисним завданням, щоб у майбутньому вони могли стати до виробництва, допомагати нам по дому й виконувати важку роботу, на кшталт перенесення пакунків. Можливість робити сальто, ймовірно, не виглядає дуже потрібною навичкою для цього списку, однак вона демонструє чудову стійкість Atlas, завдяки якій він може досить швидко ходити, не падаючи.

З цим умінням електричний робот Atlas іде слідами свого гідравлічного попередника, який показав аналогічний трюк ще у 2017 році.

Нагадаємо, Boston Dynamics представила нову, повністю електричну версію свого людиноподібного робота Atlas у квітні 2024 року, замінивши гідравлічну систему попередньої моделі на електромотори.

Електричний Atlas став сильнішим і має ширший діапазон рухів.

Він оснащений новими трьохпальцевими захоплювачами, що підвищує його спроможність взаємодіяти з різноманітними об'єктами та виконувати точніші дії.

Завдяки електричним приводам, робот демонструє вищу спритність та здатність виконувати складні рухи, що раніше були недоступні для гідравлічної версії.

Нарешті, оновлений Atlas має більш компактний та ергономічний дизайн, що включає довші кінцівки, пряму спину та чітко виражену "голову", яка може обертатися за потреби. Попередня версія мала суцільне тіло, суміщене з головою.

Цей ролик Boston Dynamics опублікувала у квітні, щоб представити таким чином нову версію робота Atlas на електриці: відео