Компания поздравляет с Рождеством

Новое видео начинается со снегопада где-то на заводе Boston Dynamics. Робособака Spot желтого цвета с какими-то неизвестными надстройками на корпусе проходит мимо камеры и скрывается за кадром. Уже через несколько секунд мы видим лабораторию, в которой тестируются роботы. Новая версия Atlas стоит прямо, одетая в красный костюм Санты. Голос за кадром отсчитывает "три, два один" и машина делает сальто назад, пишет 24 Канал.

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Смотрите, как Atlas от Boston Dynamics делает сальто назад: видео

Завершается ролик поздравлением и пожеланиями счастливых праздников от Boston Dynamics.

Сальто – это еще один трюк в арсенале этих роботов, которых компания в первую очередь обучает разнообразным полезным задачам, чтобы в будущем они могли стать в производство, помогать нам по дому и выполнять тяжелую работу, вроде переноса пакетов. Возможность делать сальто, вероятно, не выглядит очень нужным навыком для этого списка, однако она демонстрирует превосходную устойчивость Atlas, благодаря которой он может достаточно быстро ходить, не падая.

С этим умением электрический робот Atlas идет по следам своего гидравлического предшественника, который показал аналогичный трюк еще в 2017 году.

Напомним, Boston Dynamics представила новую, полностью электрическую версию своего человекоподобного робота Atlas в апреле 2024 года, заменив гидравлическую систему предыдущей модели на электромоторы.

Электрический Atlas стал сильнее и имеет более широкий диапазон движений.

Он оснащен новыми трехпальцевыми захватами, что повышает его способность взаимодействовать с различными объектами и выполнять более точные действия.

Благодаря электрическим приводам, робот демонстрирует высокую ловкость и способность выполнять сложные движения, ранее недоступные для гидравлической версии.

Наконец, обновленный Atlas имеет более компактный и эргономичный дизайн, включающий более длинные конечности, прямую спину и четко выраженную "голову", которая может вращаться при необходимости. Предыдущая версия имела сплошное тело, совмещенное с головой.

Этот ролик Boston Dynamics опубликовала в апреле, чтобы представить таким образом новую версию робота Atlas на электричестве: видео