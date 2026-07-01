Meta обмежила одну з функцій Ray-Ban Meta Тепер навіть передплатники мають місячний ліміт

Meta змінила правила використання однієї з функцій окулярів Ray-Ban Meta. Тепер її робота залежить від щомісячного ліміту, а невикористані години не переносяться на наступний період.

Компанія Meta запровадила нові обмеження для функції Conversation Focus в розумних окулярах Ray-Ban Meta. Відтепер користувачі без платної підписки можуть користуватися нею лише три години на місяць, тоді як власники підписки Meta One Premium отримують 15 годин щомісяця. Про це пише Digitaltrends.

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Що змінилося для власників Ray-Ban Meta?

Про зміни компанія повідомила на своїй сторінці підтримки. Водночас Meta наголошує, що для використання самих окулярів оформлювати підписку не потрібно – нові правила стосуються лише функції Conversation Focus.

Ця технологія призначена для складних акустичних умов. Вона допомагає ізолювати та підсилювати голос співрозмовника в шумному середовищі, наприклад у ресторанах, кафе, на вулиці або під час масових заходів.

Якщо розподілити безкоштовний ліміт рівномірно на місяць, виходить приблизно шість хвилин використання на день. Це означає, що одна тривала вечеря в галасливому ресторані або довга робоча зустріч можуть використати значну частину місячного ресурсу.

Передплата Meta One Premium збільшує доступний час до 15 годин на місяць, що еквівалентно приблизно 30 хвилинам щоденного використання.

Після вичерпання ліміту функція перестане працювати до наступного оновлення квоти. Для безкоштовних користувачів вона відновлюватиметься щомісяця, а для передплатників – після початку нового розрахункового періоду. При цьому Meta окремо зазначає, що невикористані години не накопичуються. Якщо користувач не витратив свій ліміт протягом місяця, залишок автоматично анулюється.

Чому рішення Meta викликало запитання?

Нові обмеження привернули увагу журналістів, адже Conversation Focus, схоже, не потребує постійного підключення до інтернету. Видання The Verge, яке першим повідомило про нові ліміти, перевірило роботу функції, повністю вимкнувши мобільний інтернет. Під час тесту Conversation Focus продовжувала працювати.

Це відповідає тому, як Meta описувала технологію під час її запуску минулого року. Компанія заявляла, що вона використовує спрямовані мікрофони, динаміки окулярів та локальну обробку даних безпосередньо на пристрої для виділення голосу співрозмовника. Саме тому рішення про запровадження щомісячного ліміту викликало дискусію.

Зазвичай подібні обмеження застосовуються до функцій штучного інтелекту, які потребують обчислювальних ресурсів у хмарній інфраструктурі компанії. Якщо ж обробка виконується локально, необхідність таких лімітів виглядає менш очевидною. Meta поки не пояснила, чи використовує Conversation Focus якісь серверні ресурси, про які раніше не повідомлялося, або ж нові обмеження є частиною політики монетизації сервісу.

Чи можуть з'явитися нові обмеження?

Для власників Ray-Ban Meta це означає, що функція, яка раніше входила до можливостей уже придбаного пристрою, тепер працює в межах жорсткої щомісячної квоти.

Наразі Meta не повідомляє, чи планує поширити аналогічні обмеження на інші функції, які виконуються безпосередньо на окулярах без використання хмарних сервісів. Саме це питання зараз найбільше хвилює користувачів, адже компанія не розкрила причин зміни політики та не пояснила, чому навіть офлайн-функція отримала обмеження за часом використання.