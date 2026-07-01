Компания Meta ввела новые ограничения для функции Conversation Focus в умных очках Ray-Ban Meta. Отныне пользователи без платной подписки могут пользоваться ею только три часа в месяц, тогда как владельцы подписки Meta One Premium получают 15 часов ежемесячно. Об этом пишет Digitaltrends.

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Что изменилось для владельцев Ray-Ban Meta?

Об изменениях компания сообщила на своей странице поддержки. При этом Meta подчеркивает, что для использования самих очков оформлять подписку не нужно – новые правила касаются только функции Conversation Focus.

Эта технология предназначена для сложных акустических условий. Она помогает изолировать и усилить голос собеседника в шумной обстановке, например в ресторанах, кафе, на улице или во время массовых мероприятий.

Если распределить бесплатный лимит равномерно на месяц, получается примерно шесть минут использования в день. Это означает, что один продолжительный ужин в шумном ресторане или долгая рабочая встреча могут израсходовать значительную часть месячного ресурса.

Подписка Meta One Premium увеличивает доступное время до 15 часов в месяц, что эквивалентно примерно 30 минутам ежедневного использования.

После исчерпания лимита функция перестанет работать до следующего обновления квоты. Для бесплатных пользователей она будет восстанавливаться ежемесячно, а для подписчиков – после начала нового расчетного периода. При этом Meta отдельно отмечает, что неиспользованные часы не накапливаются. Если пользователь не израсходовал свой лимит в течение месяца, остаток автоматически аннулируется.

Почему решение Meta вызвало вопросы?

Новые ограничения привлекли внимание журналистов, ведь Conversation Focus, похоже, не требует постоянного подключения к интернету. Издание The Verge, которое первым сообщило о новых лимитах, проверило работу функции, полностью отключив мобильный интернет. Во время теста Conversation Focus продолжала работать.

Это соответствует тому, как Meta описывала технологию во время ее запуска в прошлом году. Компания заявляла, что использует направленные микрофоны, динамики очков и локальную обработку данных непосредственно на устройстве для выделения голоса собеседника. Именно поэтому решение о введении ежемесячного лимита вызвало дискуссию.

Обычно подобные ограничения применяются к функциям искусственного интеллекта, которые требуют вычислительных ресурсов в облачной инфраструктуре компании. Если же обработка выполняется локально, необходимость таких лимитов выглядит менее очевидной. Meta пока не пояснила, использует ли Conversation Focus какие-либо серверные ресурсы, о которых ранее не сообщалось, или же новые ограничения являются частью политики монетизации сервиса.

Могут ли появиться новые ограничения?

Для владельцев Ray-Ban Meta это означает, что функция, которая ранее входила в возможности уже приобретенного устройства, теперь работает в рамках жесткой ежемесячной квоты.

На данный момент Meta не сообщает, планирует ли она распространить аналогичные ограничения на другие функции, которые выполняются непосредственно на очках без использования облачных сервисов. Именно этот вопрос сейчас больше всего волнует пользователей, ведь компания не раскрыла причин изменения политики и не объяснила, почему даже офлайн-функция получила ограничение по времени использования.