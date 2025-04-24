Розумні окуляри Ray-Ban від Meta отримали онлайн-переклад і нові функції з ШІ

Компанія Meta оголосила про розширення функціональності розумних окулярів Ray-Ban. Серед нових можливостей: онлайн-переклад мов у реальному часі, нові функції зв’язку через Instagram, а також розширення інтеграції з фірмовим голосовим помічником Meta AI. Також було презентовано нові кольорові варіанти лінз.

Функція перекладу мов у реальному часі вперше була представлена на конференції Meta Connect 2024 у жовтні минулого року, а в грудні стала доступною для учасників програми попереднього тестування, інформує 24 Канал.

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Тепер Meta завершила бета-тест і оголосила про швидкий запуск функції на всіх ринках, де представлені розумні окуляри Ray-Ban. Підтримується переклад з англійської, французької, італійської та іспанської мов.

Щоб користуватися перекладачем без доступу до Wi-Fi чи мобільного інтернету, потрібно попередньо завантажити мовний пакет.

Серед нових функцій, які незабаром з’являться – Live AI: можливість асистенту Meta AI "бачити" те, що бачить користувач. Функція стане загальнодоступною у США та Канаді. Крім того, користувачі зможуть надсилати й отримувати повідомлення, фото, аудіо- та відеодзвінки через Instagram.

Попри відсутність дисплея, окуляри дозволяють швидко ділитися тим, що користувач бачить у поточний момент.

Meta також повідомила, що доступ до музичних застосунків, зокрема Spotify, Amazon Music та Apple Music, найближчим часом стане доступним для користувачів розумних окулярів за межами США та Канади. Водночас можливість керувати музикою через голосового помічника буде доступна лише тим, у кого встановлено англійську мову як основну.

Голосовий помічник Meta AI, який вже працює у Великій Британії, з’явиться найближчими днями в усіх країнах ЄС, де продаються розумні окуляри компанії. У майбутньому Meta планує розпочати продажі своїх окулярів у Мексиці, Індії та Об’єднаних Арабських Еміратах.